أمن السفر: كيف تحمي الأجهزة الإلكترونية أثناء السفر؟

تواجه المطارات مسافرين أكثر توتراً حيث يصبح الفحص الأمني مرحلة هامة بالنسبة لهم. ومع ذلك، فإن الخطر الرئيسي في الأماكن الحلوكة ينبع من صناديق التفتيش التابعة لإدارة النقل والتي تشغّل بـ(ركوب) سير الفحص بعيداً عن صاحبها. القيادة جيدة هي عدم إخراج الأجهزة من الحقائب إلا عند الضرورة وتخزينها في أكفئ مراقبة بدلاً من وضعها داخل الصناديق.

أصبحت نقاط التفتيش الأمنية في المطارات واحدة من أكثر المراحل توتراً بالنسبة للمسافرين، ليس فقط بسبب الإجراءات الصارمة والازدحام، بل أيضاً بسبب المخاطر المرتبطة بفقدان أو سرقة الأجهزة الإلكترونية الثمينة أثناء الفحص.

ومع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والساعات الذكية أثناء السفر، باتت حماية هذه الأجهزة ضرورة لا يمكن تجاهلها. وتتمثل الخطورة الأساسية في صناديق التفتish التابعية لإدارة أمن النقل حيث يُطلب من المسافرين وضع أجهزتهم داخلها بشكل منفصل. هذه الصناديق تتحرك على سير الفحص بعيداً عن صاحبها، ما يخلق لحظات قصيرة من الانفصال بين المسافر وأغراضه، وهي اللحظات التي يمكن أن يستغلها البعض لسرقة الأجهزة الصغيرة وسهلة الحمل مثل الهواتف وسماعات الأذن والساعات الذكية.

في الأماكن المزدحمة، تزداد احتمالية وقوع الحوادث أو فقدان المتعلقات بسبب التشتت أو التداخل بين أغراض المسافرين، فقد يضع الشخص جهازه في الصندوق ثم ينشغل بخلع الحذاء أو ترتيب حقيبته، لينسى لاحقاً استرجاع أحد أجهزته، أو تختلط أغراضه بأغراض مسافر آخر، مما يصعّب عملية الاسترداد لاحقاً. وتُعد الأجهزة الصغيرة ذات القيمة العالية والأكثر عرضة للخطر، مثل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت والكاميرات والساعات الذكية، ورغم أن الحواسيب المحمولة أقل عرضة للاختفاء نظراً لحجمها، إلا أنها تظل هدفاً مغرياً بسبب قيمتها المرتفعة وسهولة بيعها.

وننصح الخبراء بعدم إخراج الأجهزة من الحقائب إلا عند الضرورة، ووضعها داخل حقائب أو أغطية بسحاب بدلاً من تركها مكشوفة داخل الصناديق، كما يُفضل انتظار مرور الصندوق عبر جهاز الفحص قبل التحرك. كما يُنصح باستخدام حقائب سفر مخصصة للفحص الأمني تسهّل عملية مرور الأجهزة دون الحاجة إلى إخراجها بالكامل، مما يقلل من التعامل المباشر معها، إضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين التقاط صور لأجهزتهم وتسجيل أرقامهم التسلسلية قبل السفر، كإجراء احترازي يساعد في حال الحاجة إلى التبليغ عن فقدانها.

وتقنيات الفحص الحديثة مثل التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد في تقليل الحاجة إلى إخراج الأجهزة من الحقائب، إلا أن هذه التقنية لم تعمم بعد على جميع المطارات، ومن المتوقع أن يستغرق انتشارها الكامل سنوات طويلة بسبب التكلفة العالية والتحديثات البطيئة





