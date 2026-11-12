أملاك للتمويل تعلن عن أرباح صافية بقيمة 104 ملايين درهم في الربع الثالث من 2026

شهدت شركة أملاك للتمويل نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل صافي ربح قدره 104 ملايين درهم مع تركيز استراتيجي على تعزيز قيمة المساهمين في السوق الإماراتي.

أعلنت شركة أملاك للتمويل ، عن نتائجها المالية الرسمية للربع الثالث من عام 2026، والتي تغطي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وأشارت الشركة إلى استمرار تركيزها الاستراتيجي على إدارة عملياتها بحكمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الحفاظ على متانة ميزانيتها العمومية. وقد جاء هذا الأداء تعكس الالتزام الراسخ بتحقيق النمو المستدام في بيئة الأعمال المتغيرة.

ارتفاع حاد في الإيرادات وصافي الربح

سجلت شركة أملاك للتمويل خلال هذه الفترة صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بقيمة وصلت إلى 104 ملايين درهم. وقارن ذلك مع فترة سابقة، حيث شهدت الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 79 مليون درهم مقارنة بـ 24 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في توظيف ودائع الوكالة، التي ساهمت بإيرادات بقيمة 75 مليون درهم خلال الربع المذكور.

Also read المستثمرون الأفراد في Japão يثيرون احتمال تحول تاريخي في الودائع المصرفية

انخفاض تكاليف التوزيعات بشكل كامل

في خطوة تعكس الاستقرار المالي، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفراً خلال الربع الثالث من عام 2026. وكان هذا الرقم قد بلغ 17 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك بعد التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025. كما قامت الشركة خلال عام 2026 بأكملها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الإدارة بتحقيق قيمة ملموسة لمساهميها.

Advertisement

توجيهات الرئيس التنفيذي للثقة طويلة الأجل

عبر عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، عن ثقته في الأداء الذي يعكس متانة المركز المالي. وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي من الإدارة الحكيمة للسيولة عقب الانتهاء من تسوية الالتزامات السابقة. وأكد أن الشركة ستواصل تقييم الفرص المتاحة بما يضمن أن تدعم قراراتها التنمية طويلة الأجل للشركة وتسهم بشكل فعال في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في الفترة المقبلة.