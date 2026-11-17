تعرف على واقعة سقوط قطرات حمراء وقطع تشبه اللحم في حقل تبغ بتينيسي عام 1841، وقراءة الكيميائي جيرارد تروست لأصلها الحيواني.

شهدت ولاية تينيسي الأمريكية في أغسطس من عام 1841 ظاهرة غريبة، إذ سقطت قطرات حمراء وقطع صغيرة تشبه اللحم والدهون على حقل للتبغ قرب بلدة تسمى لبنان. وبحسب رواية نقلها موقع The Daily Galaxy، كان شخصان يعملان في الحقل قرابة منتصف النهار حين سمعا صوتاً يشبه تساقط المطر أو البَرَد.

ولاحظ العاملان تناثر القطرات والقطع الغريبة على أوراق التبغ المحيطة بهما، ما دفع سكان المنطقة إلى التوافد لمعاينة المكان. وتحدث السكان عن بقايا تشبه أنسجة اللحم والدهون، مصحوبة برائحة كريهة ونفاذة، فيما امتدت المنطقة المتأثرة لمسافة مئات الأمتار.

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نتائج تحليل جيرارد تروست للعينات

أخضع جيرارد تروست، أستاذ الكيمياء وعلم المعادن بجامعة ناشفيل، العينات التي وصلت إليه لاختبارات علمية، وكان أبرزها تسخين أجزاء منها داخل أنبوب زجاجي. وقد أكد تروست أن المواد تفاعلت بطريقة مشابهة للحوم الحيوانية عند تعرضها للحرارة.

وظهرت خلال التسخين مادة سائلة بنية اللون، تلتها بقايا سوداء تشبه الفحم الحيواني. وخلص تروست إلى أن المواد التي فحصها ذات أصل حيواني، وليست مواداً غريبة قادمة من الفضاء أو السماء.

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ومع ذلك، لم يستبعد تروست أن تكون المواد قد انتقلت إلى الحقل بفعل ظاهرة جوية. واقترح تفسيراً مفاده أن دوامة هوائية قوية ربما رفعت أجزاء من جثة حيوان متحللة إلى ارتفاعات كبيرة، ثم حملتها سحب العاصفة وأسقطتها لاحقاً فوق الحقل.

رواية الخدعة وموقف سكان البلدة

لم تتوقف القصة عند التفسير العلمي، إذ نشرت مجلة Western Journal of Medicine and Surgery في أكتوبر من عام 1841 تقريراً زعمت فيه أن العاملين اعترفا باختلاق الواقعة. وبحسب التقرير، قام الرجلان بتقطيع جثة خنزير متحللة ونثر أجزائها فوق الحقل بهدف التسلية.

غير أن المجلة لم تقدم أدلة موثقة أو مصدراً واضحاً يدعم هذا الادعاء، ولم تقنع الرواية سكان البلدة، إذ تمسك بعضهم باعتقاده أن المواد سقطت بالفعل من السماء. وفي ديسمبر من العام نفسه، أشارت المجلة إلى استمرار الجدل، ووصفت تفسير تروست القائم على الدوامة الهوائية بأنه احتمال وارد إذا صحت الروايات المتداولة.

ولم تقدم المجلة في تلك المرحلة حسماً نهائياً لما حدث، وبقي الخلاف قائماً بين الرواية العلمية ورواية الخدعة المتداولة في البلدة.

سياق التوتر في الجنوب الأمريكي عام 1841

لم تكن الواقعة مجرد ظاهرة طبيعية غريبة، بل جاءت في فترة شديدة التوتر داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في الولايات الجنوبية التي كانت تعتمد على نظام العبودية آنذاك. وأعادت أخبار سقوط ما يشبه الدماء فوق إحدى المزارع إلى الأذهان انتفاضة نات تورنر عام 1831.

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فقد ارتبطت روايات سابقة لتلك الانتفاضة برؤية قطرات دماء على محاصيل الذرة قبل اندلاع التمرد. وأثارت حادثة تينيسي تفسيرات متباينة، إذ نظر إليها بعض سكان الولايات الشمالية باعتبارها تحذيراً إلهياً للولايات التي تمارس الاستعباد، بينما ارتبطت لدى آخرين بمخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة.

وقائع مشابهة وتفسيرات الظاهرة حتى اليوم

لم تكن واقعة تينيسي الوحيدة من نوعها، ففي 3 مارس من عام 1876 شهدت مقاطعة باث بولاية كنتاكي سقوط كمية كبيرة من قطع اللحم الطازج فوق أحد الحقول، وعُرفت الحادثة لاحقاً باسم زخة اللحم في كنتاكي.

وتراوحت التفسيرات المطروحة لهذه الحوادث بين الخدع المتعمدة واحتمال إسقاط الطيور الجارحة بقايا الحيوانات أثناء طيرانها، وصولاً إلى فرضية الدوامات الهوائية والأعاصير الصغيرة التي قد ترفع مواد من الأرض وتنقلها إلى مناطق أخرى. أما الأمطار الحمراء التي شهدتها ولاية كيرالا الهندية عام 2001، فربطتها دراسات علمية بوجود أبواغ الطحالب أو الغبار المحمول جواً من المناطق الصحراوية.

وبعد مرور أكثر من 180 عاماً، تظل واقعة تينيسي من أغرب الحوادث المسجلة في التاريخ الأمريكي، ليس فقط بسبب طبيعة المواد التي سقطت من السماء، بل أيضاً بسبب استمرار الخلاف حول كيفية وصولها إلى الحقل، وما إذا كانت ظاهرة طبيعية نادرة أم خدعة بشرية لم تُكشف جميع تفاصيلها.