أمريكا تطلق مبادرة جديدة لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وبري يشترط وقف إسرائيل أولاً

كشف موقع أكسيوس عن مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار تقضي بوقف حزب الله هجماته مقابل عدم توسيع إسرائيل التصعيد ببيروت، فيما يشترط رئيس مجلس النواب نبيه بري وقف إسرائيل أولاً.

تتصاعد الجهود الدبلوماسية الأمريكية لاحتواء التصعيد العسكري على الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية، حيث كشف موقع أكسيوس عن مبادرة جديدة يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو. وتهدف المبادرة إلى تحقيق هدنة مؤقتة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، في ظل تبادل القصف المكثف بين حزب الله والجيش ال إسرائيل ي.

وتأتي هذه التحركات بعد فشل جولات سابقة من التفاوض، ومع تزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة قد تجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة. وتنص المبادرة الأمريكية في مرحلتها الأولى على التزام حزب الله بوقف تام لإطلاق النار من جانبه، مقابل تعهد إسرائيل بعدم توسيع نطاق عملياتها العسكرية في العاصمة بيروت والمناطق المحيطة بها. وبحسب المسؤول الأمريكي الذي تحدث لأكسيوس، فإن هذه الخطوة تمثل نافذة دبلوماسية لخفض التصعيد التدريجي وصولا إلى وقف شامل للأعمال العدائية.

وأضاف المسؤول أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبدى مرونة في طرح المقترح على الأطراف المعنية، إلا أن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري كان مراوغا ومخيبا للآمال حسب تعبيره. واتهم المسؤول الأمريكي حزب الله بأنه يضع المصالح الإيرانية فوق مصلحة الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات الصاروخية التي تستهدف مستوطناتها، مضيفا أن أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فورا. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حساسية بالغة مع استمرار الحرب في غزة وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي. وتتضمن المبادرة الأمريكية أيضا بنودا تتعلق بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وآليات مراقبة دولية لتنفيذ أي اتفاق.

كما تشير المصادر إلى أن فرنسا لعبت دورا مساعدا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، لكن العقبة الرئيسية تبقى في تبادل شروط وقف إطلاق النار. ويصر حزب الله على أن أي هدنة يجب أن تشمل وقفا إسرائيليا كاملا لعملياته في لبنان، بينما تطلب إسرائيل نزع سلاح الحزب أولا. ومع تزايد الضغوط الدولية، يبقى مصير المبادرة رهنا بقدرة الأطراف على تقديم تنازلات متبادلة





