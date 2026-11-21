كشف التقرير عن دور شخصيات مقربة من الحرس الثوري ونخبة الرياضة في تمويل النظام الإيراني عبر تجارة النفط المهربة، مما يوسع دائرة العقوبات لتشمل أفراداً من خلفيات عسكرية وسياسية متنوعة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في خطوة واضحة تهدف إلى تعزيز الضغط الاقتصادي على النظام ال إيران ي، عن فرض عقوبات مشددة على أربعة أفراد إيران يين بارزين كانوا يشاركون بشكل فعال في شبكة معقدة لتداول النفط غير المشروع.

وقد حددت الوزارة هؤلاء الأفراد على أنهم كانوا يعملون كـ "أمناء نفط"، وهي أدوار أساسية في الآلية التي اعتمدتها طهران للالتفاف على الحظر البحري والعقوبات الدولية التي تفرضها الولايات المتحدة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الشبكة في تحصيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيرانية المهربة أو غير المشروعة، ثم توريدها بشكل غير مباشر إلى الحكومة الإيرانية، مما يساعدها على الحفاظ على تدفق مالي حيوي رغم العزلة الدولية المفروضة عليها.

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وقد أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن هذه الممارسات كانت تنطوي على مخالفات أخلاقية وقانونية جسيمة، حيث احتفظ العديد من هؤلاء "أمناء النفط" بإيرادات النفط لأغراض شخصية ومكاسب فردية، بدلاً من تحويلها بالكامل للخزانة العامة كما كان من المفترض نظرياً في بعض الحالات.