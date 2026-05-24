أمراض مزمنة تؤثر على قدرة السائقين على القيادة بأمان

أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 52 حادثاً مرورياً وقعت، خلال العامين الماضيين، بسبب فقدان سيطرة السائقين على مركباتهم، نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة أو شعورهم بالتعب الشديد والنعاس. وأكد أطباء أن هناك ثمانية أمراض واضطرابات صحية ونفسية، أكثر تأثيراً في أصحابها من قائدي السيارات، حيث تؤثر بشكل مباشر في نسبة تركيزهم وسرعة استجابتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار.

الدكتور عادل سجواني: الهبوط المفاجئ في مستوى السكر قد يتسبب في التعرق والرجفة والدوخة والتشوش الذهني، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي. الدكتورة رحاب السعدي: قلة النوم تؤدي إلى انخفاض سرعة الاستجابة والانتباه، ومع وجود مرض مزمن قد ترتفع احتمالية فقدان التركيز أو التعرض لنوبات صحية مفاجئة أثناء القيادة.

حصة الرئيس: التشخيص النفسي في حد ذاته لا يعني منع الشخص من القيادة، وإنما يعتمد الأمر على استقرار الحالة والالتزام بالعلاج وتقييم الطبيب المختص. أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 52 حادثاً مرورياً وقعت، خلال العامين الماضيين، بسبب فقدان سيطرة السائقين على مركباتهم، نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة أو شعورهم بالتعب الشديد والنعاس





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Driving Health Road Safety Diabetes Seizures Cardiovascular Diseases Sleep Disorders Neurological Disorders Mental Health Disorders

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

74 ألف زيارة لمعرض الساعات والمجوهرات في الشارقةاختتمت مساء، الأحد، فعاليات النسخة الـ 52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»...

Read more »

البنية التحتية رحلة عبر قطار التنمية والازدهارتطور مستمر وفق استراتيجية تستشرف المستقبل البنية التحتية رحلة عبر قطار التنمية والازدهار صحيفة_الخليج عيد_الاتحاد_الـ52

Read more »

مؤشر سعر السهم في 52 أسبوعاً.. ماذا تقول الدراسات؟يعد نطاق أعلى وأدنى سعر خلال 52 أسبوعاً مؤشراً فنياً يستخدمه بعض المتداولين والمستثمرين...

Read more »

العلاج بالصدمات الكهربائية يمحو ذاكرة أيرلنديةفقدت الأيرلندية ليزا موريسون، البالغة من العمر 52 عاماً، أجزاء واسعة من ذاكرتها بعد...

Read more »

التلاعب في عداد السيارة دون علم المشتري يلزم البائع رد ثمنهاقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 52 ألف درهم،...

Read more »

بريطاني يستعد لعبور الأطلسي بقارب طوله 1.19 متريستعد البريطاني أندرو بيدويل، 52 عاماً، من سكاريسبريك، لإطلاق محاولة ثانية لعبور المحيط...

Read more »