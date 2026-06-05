أمانات القابضة ترفع حصتها في مجموعة كامبريدج للصحة إلى 90%

استحواذ إضافي بنسبة 3% يعزز هيمنة أمانات القابضة على مجموعة كامبريدج للصحة، متجاوزاً حصتها السابقة البالغة 87%. تreflects الثقة في أداء المجموعة ونموها المستقبلي، خاصة بعد تحقيق إيرادات وربحية قوية في 2025 والربع الأول من 2026، وخطط توسعية طموحة في السعودية والإمارات.

أعلنت شركة أمانات القابضة عن استحواذ ها على حصة إضافية تبلغ نحو 3% في مجموعة كامبريدج للصحة من أحد مساهمي الأقلية في المجموعة، ليرتفع إجمالي حصة أمانات في المجموعة من نحو 87% إلى 90%.

أكدت الشركة أن هذا الاستحواذ يعكس ثقتها في نموذج أعمال المجموعة واستراتيجيتها وإمكانات نموها على المدى البعيد، ويتفق مع نهجها المنضبط في توظيف رأس المال والتزامها بتوسيع نطاق أعمالها التشغيلية القائمة. أشارت إلى أن مجموعة كامبريدج للصحة حققت خلال عام 2025 إيرادات بلغت 404 ملايين درهم بنمو 11% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 14% إلى 100 مليون درهم.

أضافت أن المجموعة واصلت نموها خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 27%، ونما الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 49%، فيما ارتفع صافي الربح بنحو ستة أضعاف على أساس سنوي. أوضحت أن الصفقة تأتي امتداداً لبرنامج استثمار استراتيجي متسارع في مجموعة كامبريدج للصحة، شهد توظيف ما يزيد على 500 مليون درهم حتى تاريخه، في مشاريع في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، مع وجود خطط توسع مستقبلية قيد التنفيذ تشمل مستشفيات في الخبر وجدة والظهران، إلى جانب مستشفيات في أبوظبي والعين.

تضم شبكة مجموعة كامبريدج حالياً 715 سريراً موزعة على 6 منشآت في الإمارات والسعودية، وتستهدف رفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 1000 سرير خلال الفترة المقبلة عبر مبادرات النمو التشغيلي ومشاريع التطوير والتوسعة والاستحواذات الاستراتيجية وتطوير الخدمات الطبية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمانات القابضة مجموعة كامبريدج للصحة استحواذ نمو توسعة مستشفيات الإمارات السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رسمياً أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتيتوج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد تعادل منافسه المباشر...

Read more »

ختام مثير لدوري السلة بالكراسي المتحركةتُختتم، السبت، منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026،...

Read more »

قفزة بأسعار المواشي في الأسواق قبيل «الأضحى» وسط اضطرابات الشحنأسعار الأضاحيالنوع 2025 2026 التغييرالنعيمي 1500 1650 10% +النجدي والقبرصي 1100 -...

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »

نهاية العام الدراسي 2025-2026أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 وبداية العام الجديد 2026-2027

Read more »

«التوطين»: قرار حماية الأجور يمنح المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعهاأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 90 مؤسسة مالية، «بنوك وشركات صرافة»، توفر خدمات نظام حماية الأجور، الذي يدير تحويلات تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم شهرياً، مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد مستويات التزام مرتفعة من قبل المنشآت بصرف رواتب...

Read more »