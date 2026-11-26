استطلاع هاريس إكس لأمازون يكشف عن تحول سلوكي في الإمارات حيث يوازن المستهلكون بين استخدام الذكاء الاصطناعي والمشورة العائلية، مع تركيز متزايد على المقارنة الذكية والأسعار خلال موسم التخفيضات.

أظهرت نتائج استطلاع حديث أجراه هاريس إكس لصالح أمازون ، وشمل عينة من 1,010 مشاركين في الإمارات، أن أنماط الشراء تشهد تحولاً جوهرياً في الأولويات. أشارت الدراسة التي نُشرت خلال موسم التسوق الموسمي إلى تساوي كبير في الاعتماد على التقنيات الحديثة مقابل الشبكات الاجتماعية، حيث يعتزم 39% من المتسوقين الاستعانة ب الذكاء الاصطناعي في اختيار مشترياتهم، وهو النسبة نفسها لمن ينوون طلب المشورة من العائلة أو الأصدقاء.

التحول الرقمي في عادات الاستهلاك المحلي

يُظهر هذا التوازن دلالات واضحة على نضج المستهلك الإماراتي في دمج الأدوات التكنولوجية ضمن روتينه اليومي دون الاستغناء عن المصادر التقليدية للثقة. وأفاد 79% من المشاركين بأنهم باتوا يقارنون الأسعار بين المواقع الإلكترونية أكثر من السابق قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، مما يعكس حذرًا متزايدًا تجاه التضخم واختيارًا دقيقًا للخيارات المتاحة. وتزامنت هذه البيانات مع تقرير ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، الذي أكد أن كثيراً من المتسوقين يدخلون موسم التخفيضات وفي أذهانهم منتجات حددوها مسبقاً، ثم ينتظرون سعراً يناسبهم.

مواقع مقارنة الأسعار وقياس التقييمات

تؤكد الأرقام على أن الشراء الذكي أصبح هو القاعدة الجديدة، حيث قال 75% من المشاركين إنهم يقضون وقتاً أطول في قراءة تقييمات المشترين أو التحقق من مواصفات المنتجات. وأشار مارتينيلي إلى أن 85% من المشاركين أبدوا ميلاً أكبر إلى التسوق خلال فترات التخفيضات هذا الموسم، مما يعزز أهمية المنصات التي تتيح هذه المقارنات الدقيقة. وتوقع 41% من المشاركين أن يتجاوز إنفاقهم هذا الموسم ما أنفقوه في الموسم نفسه من العام الماضي، فيما يعتزم 41% آخرون الإبقاء على مستوى إنفاق مماثل.

استراتيجية إعادة النظر في سلة المشتريات

في المقابل، قال 59% إنهم يشترون عدداً أقل من المنتجات غير الأساسية، مما يعكس تغييراً في أولويات الشراء حسب مارتينيلي. يرى نائب رئيس أمازون أن هذه النتائج تعني أن المتسوقين يعيدون النظر في ما يضعونه في سلالهم حتى حين يعتزمون الحفاظ على ميزانياتهم أو زيادتها. وحلّت المستلزمات اليومية في المرتبة الثانية بعد الأزياء بين الفئات التي يقبل عليها المشاركون خلال التخفيضات الموسمية، حيث قال 55% إنهم يشترون عادةً في هذه الفترات سلعاً مثل المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات التنظيف.

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أليكسا للتسوق ودور الإرجاع في تعزيز الثقة

تسعى أمازون إلى تسهيل هذه العملية من خلال تقديم النسخ التجريبية لأدواتها الذكية، حيث يستطيع المتسوقون، للمرة الأولى خلال موسم الجمعة البيضاء على منصة أمازون في الإمارات، استخدام النسخة التجريبية من مساعد أليكسا للتسوق. يتيح ذلك للمشتري مراجعة السعر المعروض خلال التخفيضات، التي تمتد من 19 إلى 30 نوفمبر، ومقارنته بما كان عليه في الأشهر السابقة لفترة تصل إلى عام. وتدخل سهولة إرجاع المنتج أيضاً في حسابات المشترين، إذ قال 86% من المشاركين إن سهولة الإرجاع وجودة خدمة العملاء تعززان شعورهم بالأمان عند التسوق عبر الإنترنت.

التوقعات المستقبلية لقطاع التجارة الإلكترونية

يتوقع مارتينيلي أن يتسع استخدام المساعدات الذكية في البحث والمقارنة، بالتوازي مع توسع خدمات التوصيل السريع لتشمل مزيداً من مشتريات الأسر اليومية، ولا سيما الأغذية والمستلزمات الأساسية. وتتوقع منطقة إي زي دبي اللوجستية أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 67.2 مليار درهم بحلول 2030، وأن تتجاوز حصة المبيعات عبر الإنترنت 20% من إجمالي مبيعات التجزئة في الدولة بحلول ذلك العام. أجرت هاريس إكس الاستطلاع عبر الإنترنت بين 7 و19 أكتوبر 2026 ضمن دراسة شملت 25 دولة، وضمت العينة في الإمارات أشخاصاً شاركوا طوعاً وكانوا قد تسوقوا عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع.