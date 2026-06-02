أمازون تعلن عن موعد برَيْم داي هذا العام

تهدف أمازون إلى جذب مشتركين جدد والحفاظ على قاعدة أعضائها الحالية من خلال تقديم عروض حصريّة للمشتركين في خدمة برَيْم.

أعلنت شركة أمازون عن تقديم موعد فعالية هذا العام، لتقام خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو، في خطوة ينتظرها ملايين المتسوقين حول العالم الباحثين عن أفضل العروض والخصومات على المنتجات التقنية وال منزلية و مستلزمات الحياة اليومية .

ويُعد برَيْم داي أكبر مواسم التخفيضات السنوية التي تنظمها الشركة لأعضاء خدمة برَيْم، حيث يشمل آلاف العروض عبر عشرات الفئات المختلفة. وسوف تستمر التخفيضات لمدة أربعة أيام متتالية، كما حدث في النسخة السابقة، ما يمنح المتسوقين وقتاً أطول للاستفادة من العروض مقارنة بالسنوات التي كانت تقتصر فيها الفعالية على 48 ساعة فقط.

ومن المتوقع أن تشمل التخفيضات أكثر من 35 فئة متنوعة، تتراوح بين الإلكترونيات والأجهزة الذكية، و الهواتف والحواسيب، والأزياء والملابس، ومستلزمات المنزل والمطبخ، والألعاب والمنتجات الترفيهية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية. ويعد برَيْم داي من أبرز المواسم التي تشهد خصومات كبيرة على المنتجات مرتفعة القيمة، إذ ينتظر العديد من المستهلكين هذا الحدث سنوياً لتأجيل شراء الأجهزة الإلكترونية أو الأدوات المنزلية الكبيرة حتى موعد التخفيضات





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برَيْم داي أمازون تخفيضات منتجات تقنية منزلية مستلزمات الحياة اليومية

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