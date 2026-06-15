ألمانيا تسحق كوراساو بـ7-1 وتونس تخسر قاسية أمام السويد في كأس العالم

حقق منتخب ألمانيا فوزاً ساحقاً على كوراساو بنتيجة 7-1 في افتتاحية مشواره بكأس العالم، بينما منيت تونس بخسارة مدوية أمام السويد 1-5، وتعقدت حسابات المجموعة الخامسة بعد فوز ساحل العاج على الإكوادور.

سحقت ألمانيا منتخب كوراساو الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ، بنتيجة 7-1 في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة. وقدم منتخب كوراساو ، أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى البطولة على الإطلاق، بداية قوية أمام ألمانيا ، بطلة العالم أربع مرات، في هيوستن، عندما سجل ليفانو كومينينسيا هدف التعادل المبكر مانحاً الدولة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة أول هدف لها في كأس العالم .

لكن سرعان ما تفوقت ألمانيا إذ افتتح فيليكس نميتشا التسجيل، وأضاف كاي هافيرتس هدفين، واحد في كل شوط، من بينها ركلة جزاء. ورغم سجلها العريق في البطولة، عانت ألمانيا في النسخ الأخيرة، وكانت هذه المرة الأولى التي تفوز فيها بمباراتها الافتتاحية في كأس العالم منذ تتويجها باللقب عام 2014. وقال مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان: استغرقنا بضع دقائق للعودة إلى أجواء المباراة بعد أن عادلوا النتيجة.

كوراساو تستطيع لعب كرة القدم أيضاً كما رأينا، وأنا متشوق لمعرفة كيف سيكون أداؤهم في بقية مباريات المجموعة. وأضاف: أنا راض جداً عن تسجيلنا سبعة أهداف وعن أدائنا في معظم فترات المباراة. البداية بالفوز مهمة دائماً ونحن سعداء بتحقيقها. وسيأمل منتخب كوراساو تحقيق نتيجة أفضل في مباراتيه المتبقيتين في المجموعة الخامسة ضد الإكوادور وساحل العاج.

وفي مباريات أخرى الأحد، عادت اليابان مرتين لتحقق تعادلاً مثيراً 2-2 مع هولندا. منح القائد فيرجيل فان دايك التقدم للهولنديين بضربة رأس متقنة على ملعب دالاس كاوبويز في أرلينغتون بولاية تكساس، قبل أن يعادل كيتو ناكامورا سريعاً، ثم أضاف الجناح كريسنسيو سامرفيل هدفاً جميلاً بتسديدة مقوسة بعد مرور ساعة من اللعب. لكن اليابان لم تستسلم وعادلت النتيجة مرة أخرى عبر رأسية متقنة من كو إيتاكورا لتنتهي المباراة بالتعادل.

وفي فيلادلفيا، منح هدف قاتل في الدقيقة 90 من لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو منتخب ساحل العاج فوزاً ثميناً على الإكوادور 1-0 ضمن المجموعة الخامسة. وبدا أن مواجهة ممتعة بين منتخبين متكافئين تتجه نحو التعادل، قبل أن يظهر ديالو ويسدد بلمسة داخل الشباك إثر عرضية منخفضة من ويلفريد سينغو. هذا الفوز يمنح ساحل العاج ثلاث نقاط ثمينة ويعزز آماله في التأهل.

وفي مباراة متأخرة، دشّن المنتخب التونسي مشاركته السابعة بطريقة مخيبة، بسقوطه الكبير أمام السويد 1-5 في مونتيري في المكسيك. أخذ المنتخب السويدي الأسبقية بهدف لاعب وسطه من أصول تونسية ياسين عياري (7)، وأضاف مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك الثاني (30). لكن عمر الرقيق أعاد تونس إلى المباراة بتسجيله هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة (43) قبل أن ينهي هداف أرسنال الإنجليزي فيكتور يوكيريس الأمور بإضافة الثالث (59) والبديل ماتياس سفانبيرغ الرابع (88) وعياري الخامس (90+6).

وبهذه النتيجة تذيلت تونس ترتيب المجموعة الخامسة بلا نقاط، بينما تصدرت السويد المجموعة بثلاث نقاط. وتعكس المباراة صعوبة المهمة التونسية في بقية المباريات، حيث ستحتاج إلى نتائج إيجابية كبيرة للتعويض. وفي المقابل، أثبتت السويد قوتها الهجومية وروحها القتالية، لتؤكد أنها مرشح قوي للعبور إلى الأدوار التالية. وتستمر منافسات المجموعة الخامسة بمباريات حاسمة، حيث ستسعى الإكوادور وكوراساو لتعويض خسارتيهما، بينما تطمح ألمانيا وساحل العاج لتأكيد تفوقهما.

كما تنتظر اليابان وهولندا مواجهة صعبة في الجولة القادمة لتحديد المتأهل. وتبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت، حيث أثبتت المنتخبات الصغيرة مثل كوراساو أنها قادرة على المنافسة رغم النتيجة الكبيرة، مما يضفي مزيداً من الإثارة على البطولة العالمية





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