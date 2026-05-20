ألمانيا تحذر إسرائيل من تهجير سكان الخان الأحمر وتؤكد انتهاك القانون الدولي

وزارة الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها البالغ من مخططات تهجير سكان قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، محذرة من تقويض حل الدولتين وزيادة عدم الاستقرار.

أبدت الحكومة الألمانية حالة من القلق البالغ والرفض القاطع تجاه المخططات التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تهجير سكان قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية، وهي القرية التي تكتسب أهمية استراتيجية فائقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين.

وقد جاء هذا الموقف الألماني الصريح عبر تصريحات رسمية صادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، حيث أكد أن برلين تتابع ببالغ القلق الإعلانات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصوص مخططات الإخلاء والتهجير القسري لسكان تلك المنطقة. وشددت الخارجية الألمانية على أن عمليات التهجير القسري للسكان المدنيين غير مبررة وغير قانونية، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بضرورة العدول الفوري عن هذه الخطط التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني في المنطقة.

وفي سياق تحليل هذه الإجراءات، اعتبرت ألمانيا أن هذه التحركات الأحادية تندرج ضمن سياسة تصعيدية شاملة تهدف إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة. وأشارت برلين إلى أن مثل هذه السياسات لا تكتفي بانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للسكان الفلسطينيين، بل إنها تنطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الضفة الغربية والمنطقة بشكل عام.

كما حذرت ألمانيا من أن المضي قدماً في هذا المخطط سيعيق بشكل كبير وجذري فرص تحقيق حل الدولتين، وهو الحل الذي تراه القوى الدولية الوحيد القادر على ضمان سلام دائم وعادل في المنطقة، حيث أن تفتيت الجغرافيا الفلسطينية يجعل من إقامة دولة متصلة أمراً شبه مستحيل. من جانبهم، أعرب المسؤولون الفلسطينيون عن مخاوفهم العميقة من أن قرار تهجير سكان تجمع الخان الأحمر ليس مجرد تهديد عابر، بل هو قرار جدي للغاية قد يتم تنفيذه في أي لحظة، وربما خلال ساعات قليلة، مستغلين في ذلك انشغال المجتمع الدولي والمنطقة بأزمات وحروب أخرى متزامنة.

وتكمن خطورة هذا التهجير في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للقرية التي تقع شرقي مدينة القدس، حيث أن إخلاء سكانها يعني عملياً استكمال الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وإغلاق القدس من جهتها الشرقية تماماً. وإذا ما تم اقتلاع هذه القرية، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى شطر الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، وهو ما يمثل جوهر المشروع الاستيطاني التوسعي المعروف بمشروع القدس الكبرى.

علاوة على ذلك، تسعى إسرائيل منذ سنوات طويلة إلى تنفيذ المخطط الاستيطاني المثير للجدل والذي يُعرف باسم E1، وهو مشروع يهدف في الأساس إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس الغربية. هذا الربط الجغرافي يهدف إلى عزل مدينة القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، مما يقوض أي إمكانية لتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة ومستمرة جغرافياً.

إن استهداف قرية الخان الأحمر يأتي في قلب هذا المخطط الاستراتيجي، مما يجعل من صمود السكان في أرضهم معركة سياسية وقانونية تتجاوز مجرد السكن، لتصبح قضية وجودية تتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية المستقبلية وبقاء التجمعات البدوية التي ترفض التخلي عن حقوقها التاريخية في أرضها رغم كل الضغوط والمضايقات الممنهجة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية. إن هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

فبينما تستمر التحذيرات الدبلوماسية من دول مثل ألمانيا، يبقى الواقع الميداني هشاً ومعرضاً للتغير في أي لحظة. إن الضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية تدفع باتجاه تسريع عمليات الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً أكثر حزماً يتجاوز مجرد التعبير عن القلق، لضمان عدم تنفيذ عمليات تهجير قسري قد تغير وجه المنطقة إلى الأبد وتنهي أي أمل متبقٍ في الوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وفقاً للشرعية الدولية





