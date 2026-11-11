ألمانيا تطلق مخزوناً استراتيجياً جديداً للغاز بسعة 24 تيراواط ساعة

تعلن برلين عن إنشاء مخزون استراتيجي للغاز يزيد عن 10% من سعة التخزين الوطنية لتعزيز أمن الإمدادات، مع توجيه رسوم إضافية للمستهلكين

تعلن وزارة الاقتصاد الألمانية عن خطة لإنشاء مخزون استراتيجي للغاز الطبيعي بسعة 24 تيراواط/ساعة، ما يعادل نحو عشرة بالمئة من إجمالي سعة تخزين الغاز في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتقليل مخاطر نقص الغاز خلال فصل الشتاء. تم الكشف عن الخطة في يوم الأربعاء مع التأكيد على أن تشكيل المخزون سيستغرق ثلاث سنوات على مدى تدريجي، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

مخزون إضافي يرفع قدرة التخزين الوطني

المخزون الجديد سيعزز الجاهزية الوطنية للإدلاء بكميات كافية من الغاز أثناء انقطاع مستمر أو ارتفاع الطلب، خاصةً خلال أشهر الشتاء التي يصعب فيها الحصول على إمدادات مستقرة. وسيتم تجميع المخزون تدريجياً بحيث يصل إلى الحجم الكامل في غضون ثلاث سنوات، وسيشكل إضافة تكميليّة لاستراتيجيات التخزين التي تتبعها شركة النمسا الألمانية للغاز (E.ON) وغيرها من شركات القطاع العام والخاص.

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تمويل الاحتياطي عبر رسوم مستهلكو الغاز

ستُمول هذه الخطوة المالية عن طريق رسوم إضافية يتحملها مستهلكو الغاز، تُضاف من خلال فواتيرهم الشهرية. من المتوقع أن يرفع هذا التمويل أسعار الغاز في الأسر بنسبة بين 0.3٪ و0.5٪، وتتنقل الأسر عبر هذا التكاليف لتمويل برنامج يضمن مخزوناً بديلاً عند الحاجة. وقد أشار الوزير إلى أن هذا التوزيع للجهس يخلق أداة مشتركة تنعكس على القطاعين العام والخاص.

توازي الجهود مع مسؤوليات القطاع الخاص

أكدت الوزارة أن إنشاء المخزون الحكومي لا يختم على بُعد مسؤوليات شركات الطاقة في الاحتفاظ بمخزون خاص وتوفير التزامات توريدها. إذ ستظل شركات مثل EnBW و RWE تلتزم بتحقيق احتياطياتها الخاصة، ويستهدف المخزون الحكومي أن يكون رفيقاً لا بدلاً يشدّ هوية أمن الطاقة. ويؤكد ذلك على أن المخزون هو جزء أساسي من الاستجابة الموسمية للطلب المرتفع على الغاز.

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أثر المخزون على الاقتصاد الصناعي والتدفئة الوطنية

تُعَدّ فكرة المخزون الإضافي حلاً هاماً للحدّ من تأثير تقلبات إمدادات الغاز على الصناعات التي تعتمد الوزن الثقيل للغاز الطبيعي. سُهمت هذه الرؤية في معانقة معايير أمان شاملة للقطاع الصناعي، لتجنب تعطيل خطوط الإنتاج التي تسمح بالاستقرار في التكاليف الجارية. كما ستساعد ألمانيا على تقديم دعم ولتلبية احتياجات التدفئة خلال فترات انخفاض إمدادات النفط والقوة الكهربائية.

جدول التنفيذ ومراحل التنفيذ المستقبلية

ستبدأ بروازات التخزين الجديدة في الأشهر القليلة القادمة، مع تحول التدبير تدريجياً إلى صيانة وإمداد دورية عبر الجهة المعنية بكل مرحلة من مراحل التنفيذ. ستھتزم وزارة الاقتصاد بإجراءات مراقبة دقيقة وتبادل البيانات مع شركات الطاقة لضمان التزام التمويل بالجداول الزمنية المقترحة. يختتم المشروع بالتقييم الدوري للنتائج بعد ملحقات التحسينات المستقبلية في مواكبة تغير طلب الطاقة العالمي.