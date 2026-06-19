ألمانيا تعيد إلى بولندا قطعاً أثرية نُقلت خلال الحرب العالمية الثانية

في خطوة تعزز العلاقات الثنائية، أرجعت ألمانيا إلى بولندا مقتنيات ثقافية تاريخية منها مخطوطة من القرن الرابع عشر وخاتم ملكي ونماذج سكك حديدية، خلال احتفال في برلين تزامن مع ذكرى توقيع معاهدة حسن الجوار.

أعادت ألمانيا إلى بولندا مجموعة من القطع الأثرية التاريخية التي نُقلت خلال الحرب العالمية الثانية ، في خطوة جديدة تهدف إلى استعادة الممتلكات الثقافية بين البلدين.

وشملت القطع المُعادة مخطوطة تاريخية تعود إلى القرن الرابع عشر تحتوي على ترنيمة بولندية من العصور الوسطى، بالإضافة إلى خاتم ملكي كان يخص الملك البولندي سيغيسموند الأول في القرن السادس عشر، إلى جانب أحد عشر نموذجاً مصغراً للسكك الحديدية كانت جزءاً من مقتنيات متحف في وارسو. جرى تسليم هذه القطع خلال حفل رسمي عُقد في برلين، تزامناً مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون بين بولندا وألمانيا، والتي لعبت دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

علّقت مارتا سينكوفسكا، وزيرة الثقافة البولندية، على الحدث معتبرةً أن إعادة هذه القطع تمثل تقدّماً مهمّاً في مساعي استعادة الإرث الثقافي البولندي، مشيرةً إلى استمرار الجهود لاسترجاع المزيد من المقتنيات المفقودة. من جهته، رحّب رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي، بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها يوم إيجابي للعلاقات البولندية الألمانية، وتعكس التزاماً مشتركاً بحماية التراث الثقافي المشترك





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ألمانيا بولندا آثار الحرب العالمية الثانية تراث ثقافي

United States Latest News, United States Headlines