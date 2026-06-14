أكرم عفيف: نقطة التعادل أمام سويسرا إنجاز تاريخي ودافع قوي للمونديال

أكد نجم منتخب قطر أكرم عفيف أن التعادل مع سويسرا في افتتاحية كأس العالم 2026 يعد إنجازا تاريخيا ويمنح الفريق حافزا كبيرا للمباريات المقبلة.

في تعليقاته عقب المباراة الافتتاحية للمنتخب القطري في كأس العالم 2026 ، التي جمعته بنظيره السويسري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أعرب نجم العنابي وهدافه التاريخي أكرم عفيف عن سعادته الغامرة بهذه النتيجة التاريخية التي منحت المنتخب أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وأكد عفيف أن الهدف الأساسي قبل المباراة كان تجنب الخسارة بأي ثمن، خاصة وأن المباراة الافتتاحية تحمل ضغوطا نفسية كبيرة، وأن تحقيق التعادل يمثل دفعة معنوية هائلة للفريق في مشواره بالبطولة. وأشار النجم القطري إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منتخب سويسري مخضرم يمتلك خبرات كبيرة في المحافل الدولية، وأن الفريق نفذ الخطة الموضوعة بدقة عالية، والتي ركزت على التنظيم الدفاعي المحكم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي ثغرات في دفاعات الخصم.

وأضاف عفيف أن الحصول على نقطة في المباراة الأولى يفتح الباب واسعا أمام المنافسة في المجموعة، خاصة أن جميع المنتخبات الأربعة تتقاسم حاليا صدارة المجموعة بنقطة واحدة لكل منها، مما يجعل المواجهات المقبلة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور الثاني. وأشاد النجم القطري بالروح القتالية العالية التي أظهرها جميع اللاعبين طوال المباراة، مشددا على أن الجهود الكبيرة التي بذلها زملاؤه في الملعب كانت السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية، إلى جانب التخطيط الجيد من الجهاز الفني بقيادة المدرب.

وعن مجريات اللقاء، أوضح عفيف أن المنتخب السويسري بدأ المباراة بقوة وسيطر على مجرياتها في الشوط الأول، مستغلا خبرته الكبيرة في البطولات الكبرى، لكن العنابي تمكن من الصمود وتنظيم صفوفه الدفاعية بشكل جيد، ليتمكن بعدها من العودة في النتيجة في الشوط الثاني وتهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة. وتحدث نجم العنابي عن أهمية هذه النقطة في مسيرة الفريق قائلا: "إن تجنب الخسارة في المباراة الافتتاحية كان أمرا حاسما لتفادي أي تأثيرات نفسية سلبية قد تنعكس على أدائنا في المباريات التالية، ونحن الآن نملك حافزا قويا لتحقيق أفضل ما لدينا في المباراتين المقبلتين أمام منتخبي الهند وإندونيسيا".

وأكد عفيف أن الفريق يطمح إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في كل مباراة مقبلة، رغم إدراكه التام لصعوبة المهمة وقوة المنافسين، مشددا على أن الطموحات كبيرة والهدف هو كتابة تاريخ جديد للكرة القطرية على الساحة العالمية. وفي ختام تصريحاته، وجه عفيف الشكر الجزيل للجماهير القطرية التي سافرت مسافات طويلة لدعم الفريق في كندا، مؤكدا أن دعمهم كان له الأثر الكبير في رفع معنويات اللاعبين طوال المباراة.

كما أثنى على الأجواء التنظيمية الرائعة داخل الملعب، متمنيا استمرار هذه الأجواء المميزة في المواجهات القادمة التي ستقام على الملاعب الكندية. وأضاف أن الانسجام الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني هو الأساس في تحقيق النتائج الإيجابية، وأن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم التأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

ويعتبر التعادل الذي حققه المنتخب القطري أمام سويسرا هو الأول من نوعه في تاريخ مشاركات العنابي بكأس العالم، حيث سبق له أن خسر جميع مبارياته السابقة في النسختين الماضيتين، مما يعطي هذه النتيجة طابعا تاريخيا خاصا. وتحظى هذه النقطة باهتمام كبير في الأوساط الرياضية القطرية والعربية، حيث يرون فيها دليلا على التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم القطرية في السنوات الأخيرة، وقدرتها على منافسة المنتخبات العالمية العريقة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب القطري مباراته الثانية في البطولة أمام منتخب الهند يوم السبت المقبل، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيسعى العنابي لتحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته بالمونديال. ويأمل عشاق الكرة القطرية في أن تكون الانطلاقة الجيدة في المباراة الأولى حافزا للاعبين لتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، وتحقيق حلم التأهل التاريخي إلى الدور الثاني.

وتبقى الآمال معلقة على نجوم المنتخب القطري وفي مقدمتهم أكرم عفيف، لقدرتهم على قيادة الفريق نحو مزيد من الإنجازات، ورفع اسم قطر عاليا في المحافل الكروية الدولية





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كرة القدم كأس العالم 2026 منتخب قطر أكرم عفيف التعادل مع سويسرا

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