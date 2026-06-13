أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم أول بطولة دولية للبولينج للسيدات

تحت رعاية أم الإمارات، انطلقت في أبوظبي أول بطولة دولية للبولينج للسيدات بتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بمشاركة أكثر من 50 لاعبة من الداخل والخارج، وافتتاح صالة جديدة مخصصة للسيدات.

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات ، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لل بولينج للسيدات، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وقد أقيمت البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولينج، حيث تعتبر البطولة منصة تنافسية مخصصة للمرأة في رياضة البولينج، وبإشراف طاقم تحكيمي نسائي بالكامل، وبمشاركة أكثر من 50 لاعبة من المستويين المحلي والدولي في منافسات فردية وجماعية. وتهدف البطولة إلى تطوير الرياضة النسائية وتعزيز حضور المرأة في المجال الرياضي، وتضم المشاركة نخبة من لاعبات المنتخب الوطني وأصحاب الهمم.

كما تم في الوقت ذاته افتتاح صالة جديدة للبولينج في مقر الأكاديمية، مما يمثل إضافة نوعية إلى مرافقها الرياضية المخصصة للسيدات. وقد ثمن محمد خليفة القبيسي، رئيس اتحاد الإمارات للبولينج، تنظيم هذه البطولة الدولية، مؤكداً دورها المحوري في دعم مسيرة الرياضة النسائية في الدولة. وأشار القبيسي إلى أهمية الصالة الجديدة التي تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور اللاعبات الإماراتيات على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن اتحاد البولينج يولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذه الرياضة بين السيدات، ويشجع المبادرات التي تتيح لهن فرص التنافس في بيئة احترافية. من جانبها، أكدت مديرة الأكاديمية أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية لتعزيز مكانة المرأة في الرياضة، وتمكينها من خلال توفير المنصات التنافسية والمرافق الحديثة. وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من لاعبات محليات ودوليات تعكس النجاح الكبير الذي تحققه الأكاديمية في تحقيق أهدافها.

على هامش البطولة، وفي إضافة حضارية مهمة للمشهد الرياضي الإماراتي، افتتحت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رسمياً صالة البولينج الجديدة في مقرها، وذلك بعد استكمال أعمال التجهيز الشاملة للصالة ومرافقها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في رياضة البولينج، وأحدث التجهيزات الفنية وأنظمة التشغيل الحديثة، مما يضمن توفير تجربة رياضية متكاملة للاعبات. وتتميز الصالة بكونها مخصصة بالكامل للسيدات، مما يوفر بيئة خصوصية وآمنة تتناسب مع احتياجاتهن.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرياضية النسائية في الإمارات، وتأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بدعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم لامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور المرأة وتمكينها، وتعزيز مسيرتها في مختلف المجالات، عبر توفير المرافق والبرامج والمبادرات التي تسهم في إثراء حضورها الرياضي والثقافي والمجتمعي.

كما تهدف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إلى أن تكون نموذجاً رائداً في تمكين المرأة رياضياً، وتقديم برامج تدريبية متطورة تسهم في صقل مواهب اللاعبات وإعدادهن للمنافسات الدولية. تعد هذه البطولة خطوة مهمة في مسيرة الرياضة النسائية الإماراتية، حيث تسلط الضوء على الإنجازات المتواصلة للمرأة في هذا المجال، وتعزز مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة على المستوى العالمي. كما تؤكد البطولة على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الرياضية لتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه النوعية من الفعاليات في زيادة الوعي بأهمية الرياضة للمرأة، وتشجيع المزيد من النساء على ممارسة الأنشطة الرياضية، والانضمام إلى الأكاديميات والمراكز المتخصصة. وتستمر أكاديمية فاطمة بنت مبارك في تقديم برامجها المتنوعة التي تشمل العديد من الرياضات الأخرى، بهدف بناء مجتمع رياضي نسائي قوي ومتكامل





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بولينج رياضة نسائية أكاديمية فاطمة بنت مبارك تمكين المرأة الإمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'دبي للثقافة' تنظم معرض '50/50'دبي في 17 يناير / وام / افتتح في مكتبة الصفا للفنون والتصميم اليوم معرض '50 / 50' في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة' بالتعاون مع 'مورو كولكتيف' - المبادرة الرائدة في الإمارات لتنسيق المعارض الفنية الرقمية التي تمثل رموزاً غير قابلة للاستبدال 'NFTs'. ويتضمن المعرض 50 لوحة رقمية غير قابلة للاستبدال من إبداع فنانين مقيمين في الإمارات، من بينهم الفنان الإماراتي خالد البنّا. ويُعتبر المعرض الأول من نوعه في إبراز مجموعة من الفنانين المقيمين في الدولة. وتم اختيار الأعمال المعروضة من بين أعمال تم تقديمها بناء على دعوة مفتوحة للمشاركة في المعرض، إذ يعكس المزيج المتنوع لهذه الأعمال النسيج الاجتماعي الإماراتي الفريد بثقافاته المتعددة. وتُعَدُّ هذه التجربة الأولى لبعض الفنانين المشاركين في إنتاج أعمال فنية رقمية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال وجمعت الأعمال المشاركة طيفاً واسعاً من أنواع الفنون؛ من القطع الفنية ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة إلى الرسوم الرقمية والتقليدية، ومن الكولاج إلى التصوير الفوتوغرافي كما تغطي الأعمال العديد من الموضوعات التي تشمل الإنسانية، وتأملات مجردة عن الحالة البشرية، والمرح، ورسائل قوية، وتجربة المتعة البصرية.

Read more »

الإمارات تستحوذ على 50% من أقوى 50 قائداً بالقطاع الصحي بالشرق الأوسطسامي عبد الرؤوف (دبي)أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى لـ «أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط»، ممثلة بـ 50 قائداً من رواد الأعمال الأكثر ابتكاراً في كبرى شركات القطاع الصحي في الشرق الأوسط، وأكثرها تأثيراً.وضمت القائمة، الأولى التي تختص بمجال الرعاية الصحية في المنطقة، 3 من بين أقوى

Read more »

بينها 3 في دول عربية.. تعرف إلى قائمة أفضل 50 فندقاً حول العالمحلّ «أتلانتس ذا رويال» في دبي بقائمة أفضل 50 فندقاً في العالم، والتي أعدها موقع «50 بست» المتخصص في مجال الضيافة...

Read more »

هل هناك مواقع تقدم «مكافآت» مقابل عدم استخدام الهواتف؟كشف تقرير 50 فرصة عالمية الذي نشرته مؤسسة دبي للمستقبل حول مستقبل العالم عبر 50 فرصة واعدة

Read more »

إطلاق 'رؤية أم الإمارات 50:50' لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي خلال الخمسين عاماً القادمةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »

إطلاق «رؤية أمّ الإمارات 50:50» لتمكين المرأة الإماراتيةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »