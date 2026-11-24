جمال بن حويرب يكشف عن نمو أكاديمية مهارات المستقبل لـ100 ألف مستفيد و20 ألف دورة، مشدداً على ضرورة المهارات بجانب الشهادات للوظائف في 2027.

كشف جمال بن حويرب ، المدير التنفيذي ل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن نجاح مبادرة أكاديمية مهارات المستقبل في الوصول إلى نحو 100 ألف متعلم، مما يثبت الأثر الكبير للمبادرة الرائدة في سوق التعليم العربي.

إطلاق أكاديمية مهارات المستقبل

أعلن جمال بن حويرب أن أكاديمية مهارات المستقبل، التي تأسست بتعاون مشترك بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توفر حالياً حوالي 20 ألف دورة تدريبية متخصصة في مختلف مجالات المهارات المستقبلية المطلوبة.

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تحديات سوق العمل والشهادات الجامعية

أكد جمال بن حويرب صراحة أن الشهادة الجامعية بمفردها لن تكون كافية للحصول على فرصة عمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك في حال لم تقترن بمهارات عملية تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وشدد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في تصريحات خاصة لـ"البيان" على هامش فعاليات النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026، على ضرورة تطوير القدرات التعليمية والمهنية للمواطنين.

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فكرة مفتوحة دون سقف للمستفيدين

أوضح جمال بن حويرب أن المؤسسة تفتح باب التسجيل في الأكاديمية أمام الشباب والشابات في مختلف الدول العربية، مع التأكيد على عدم وضع سقف لأعداد المستفيدين خلال عام 2027.

وأشار جمال بن حويرب إلى أن العديد من الدول العربية لا تزال بحاجة إلى تعزيز إدراكها لأهمية اكتساب المهارات، لافتاً إلى أن التوظيف في الدول الغربية بات يرتبط بامتلاك المهارات.

ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى أن هذا التوجه سيترسخ قريباً في المنطقة، إذ سيواجه الأشخاص الذين لا يمتلكون المهارات اللازمة صعوبات في الحصول على فرص العمل.

تأثير الإيجابي والتوسع المستقبلي

وأشار جمال بن حويرب إلى أن الأكاديمية توفر فرصاً واسعة أمام الشباب لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية التي من شأنها إحداث تحول جذري في مسيرتهم المهنية والمعيشية.

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وكشف جمال بن حويرب عن مستجدات إيجابية مرتقبة تتعلق بالأكاديمية في مصر خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس طموح المؤسسة في توسيع نطاق تأثيرها عبر الدول العربية.

تميز قمة المعرفة 2026 الأكاديمي

لفت جمال بن حويرب إلى أن النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026 تأتي استكمالاً لمسيرة الدورات السابقة، إلا أنها تتميز ببرنامج مكثف يمتد على مدار يوم واحد فقط.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن النسخة الحالية من القمة تستضيف خبرات عالمية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات.

وكشف جمال بن حويرب أن شهر أبريل 2027 سيشهد انعقاد دورة موسعة من قمة المعرفة، موضحاً أن النسخة الحالية تمثل محطة استثنائية تركز على الأكاديميين والمتخصصين في مواجهة الأزمات.