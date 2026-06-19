أغيري: مباراة كوريا للنسيان ولكن النتيجة للتذكر والمكسيك تتأهل مبكراً

أكد خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المكسيكي أن مواجهة كوريا الجنوبية كانت مباراة للنسيان لكنها منحت فريقه بطاقة العبور المبكرة إلى دور الـ32 من مونديال 2026.

أكد خافيير أغيري المدير الفني لل منتخب المكسيك ي أن مواجهة كوريا الجنوبية كانت مباراة للنسيان نظراً لضعف الأداء الفني لكنها حملت نتيجة للتذكر دائماً كونها منحت فريقه بطاقة العبور المبكرة إلى دور الـ32 من مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح أغيري أن الحسم في مثل هذه المباريات الكبرى يعتمد كلياً على تفاصيل صغيرة ومن يرتكب الخطأ أولاً يدفع الثمن ويخسر المواجهة وهو ما حدث للمنافس الذي استغل لاعبو المكسيك هفوته الدفاعية بكفاءة لتسجيل هدف الفوز الثمين. وأشار إلى أن فريقه حظي بفرص أكثر خطورة طوال اللقاء لعل أبرزها لقطة الهدف وفرصة أخرى في اللحظات الأخيرة بواسطة أوبيد فارغاس بجانب انفراد صريح للمهاجم راؤول خيمينيز.

وأكد أغيري أن المنتخب المكسيكي تعامل بذكاء كبير مع تقدم الوقت عبر منح المنافس الاستحواذ على الكرة لفترات معينة بهدف خلق المساحات في الخطوط الخلفية مستغلاً اندفاع الكوريين بحثاً عن التعويض. وأشاد المدرب بصبر لاعبيه وقدرتهم العالية على التعامل مع الأوقات العصيبة والضغط الهجومي المكثف في الدقائق الأخيرة مشدداً على أن الصبر لا يعني السلبية بل التنظيم الدفاعي المحكم خاصة في بطولة كبرى تشهد تقارباً واضحاً في مستويات المنتخبات ملمحاً إلى أنه سينتظر المواجهة الأخيرة أمام التشيك المقررة يوم الأربعاء المقبل من أجل حسم الترتيب النهائي والتعرف على المنافس القادم.

وحجز المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل رسمياً إلى دور 32 كأول فريق يحقق هذا الإنجاز التاريخي في المونديال بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى عقب الفوز الصعب على كوريا الجنوبية بهدف لويس رومو في الدقيقة 50 مستغلاً خطأ الحارس كيم سونغ جو. من ناحيته أكد هونغ ميونغ بو المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي أن لقطة الهدف الذي خسر به فريقه أمام نظيره المكسيكي كانت مؤسفة للغاية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر يدفع لاعبيه لخفض رؤوسهم أو الشعور بالإحباط.

وأوضح: النتيجة جاءت مخيبة للآمال بلا شك، لكن الفريق نجح في تنفيذ الخطط الفنية التي تم التحضير لها مسبقاً بكفاءة عالية، مشيراً إلى أنهم صمدوا بنجاح أمام الضغط المكسيكي المبكر في أول 20 دقيقة، قبل أن يفرضوا أسلوبهم ويتحكموا في إيقاع اللعب. وعن لقطة الهدف الناجم عن تصادم الحارس كيم سونغ جيو مع المدافعين، أكد المدرب: لم أقف على التفاصيل الدقيقة للاحتكاك بعد، لكن التدافع والزحام أمام المرمى تسببا في حدوث الخطأ الذي استغله المنافس للتسجيل، مؤكداً أهمية التركيز التام على التحضير التكتيكي والذهني للمواجهة الحاسمة والأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا السريع لضمان التأهل.

وأضاف المدرب الكوري أن فريقه سيخوض المباراة الأخيرة بكل قوة وتركيز لتحقيق الفوز والتأهل، مشيراً إلى أن اللاعبين يمتلكون الشخصية القوية للتعامل مع الضغوط. من جانبه، أعرب قائد المنتخب المكسيكي أندريس غواردادو عن سعادته بالتأهل المبكر، مؤكداً أن الفريق يعمل بروح الفريق الواحد وأن الهدف الأكبر هو المنافسة على اللقب العالمي. وأشار غواردادو إلى أن المباراة كانت صعبة لأن كوريا الجنوبية فريق منظم وقوي بدنياً، لكن المكسيك استطاعت الحفاظ على التركيز وتحقيق النتيجة المطلوبة.

واختتم حديثه بالقول: نحن فخورون بهذا الإنجاز، لكن الطريق لا يزال طويلاً ونحتاج لمواصلة العمل الجاد لتحقيق حلم الجماهير. على صعيد متصل، أظهرت الإحصائيات الرسمية للمباراة تفوق المكسيك في الاستحواذ بنسبة 55% مقابل 45% لكوريا، بينما سدد المنتخب المكسيكي 10 كرات على المرمى مقابل 5 فقط للمنافس. كما حصل لاعبو المكسيك على 6 ركنيات مقابل 2 لكوريا. وبهذا الفوز، أصبح المنتخب المكسيكي أول المتأهلين إلى دور الـ32، في انتظار تحديد بقية المتأهلين من المجموعات الأخرى.

يذكر أن المنتخب المكسيكي يشارك في المونديال للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له بعدما وصل لدور الثمانية في نسختي 1970 و1986. أما كوريا الجنوبية فتحتاج للفوز على جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والتشيك لمعرفة مصيرها





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مونديال 2026 منتخب المكسيك منتخب كوريا الجنوبية خافيير أغيري التأهل المبكر

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