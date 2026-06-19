أغلى طبق سوشي في العالم

طبق كيومي أوماكاسي من مطعم سوشي كيريمون في أوساكا يكلف 350,000 ين ياباني ويتكون من 20 قطعة سوشي باستخدام مكونات فاخرة من مختلف مناطق اليابان.

يعتبر السوشى من الأكلات البحرية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظراً لما يحتويه من عناصر غذائية هامة بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ. ولكن أسعاره تختلف من مطعم لآخر حسب مكوناته.

وبمناسبة اليوم العالمي للسوشي، كشف موقع guinnessworldrecords عن سعر أغلى نوع سوشى في العالم، وهو طبق "كيومي أوماكاسي"، الذي تبلغ تكلفة الطبق الواحد منه 350,000 ين ياباني (أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي). يتكون الطبق من 20 قطعة سوشي، ويقدمه مطعم سوشي كيريمون الواقع في أوساكا باليابان.

تم تسجيل الرقم القياسي للطبق باعتباره أغلى سوشى في العالم عام 2010 من قبل الشيف أنجيليتو أرانيتا جونيور، الذي قدم خمس قطع من النيجيري مزينة بالماس ومغلفة بورق الذهب عيار 24، وكلفت العملاء 91800 بيزو فلبيني (ما يعادل 1978 دولارًا). يُحضّر طبق سوشي كيريمون، الذي حطم الأرقام القياسية، باستخدام تقنيات وأساليب تقليدية. وقد ابتكر المطعم هذا الطبق باستخدام مكونات مختارة بعناية من جميع أنحاء اليابان.

يتكون الطبق من قطع من النيجيري، وهو عبارة عن سمك نيئ مقطع إلى شرائح رقيقة ويوضع فوق كرة من الأرز، على الرغم من وجود قطعة واحدة من الماكي "لفائف السوشي المقطعة". أماكن الحصول على مكونات الطبق فهي متعددة: الأسماك من جميع أنحاء اليابان، والأرز من محافظة أكيتا الواقعة في الجانب الشمالي الغربي من هونشو. أما الأرز المستخدم في لفائف السوشي فهو مزيج من أرز أكيتا وأرز تسوياهيمي من محافظة ياماجاتا.

أما خل السوشي المستخدم في الأرز فهو مزيج خاص من أنواع الخل المعتقة من طوكيو وتشيبا





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