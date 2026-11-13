أعمال أدبية كلاسيكية تهيمن على معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

أعمال مثل النظرات لل المنفلوطي والأيام لطه حسين تعود للواجهة في معرض الشارقة 2026، مما يؤكد قدرة النصوص العريقة على جذب الأجيال الجديدة.

يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 احتفالا استثنائيا بالنصوص العربية والعالمية التي تجاوز عمرها عقودا طويلة من الزمن، لتثبت أن قيمتها الأدبية لا تنتهي بانقضاء فترة صدورها. تتنافس الإصدارات الحديثة مع أمهات الكتب الفكرية على اهتمام الزوار، في مشهد يعكس قدرة هذه المؤلفات على البقاء حية وتأثيرها المستمر في الأجيال المتعاقبة من القرّاء والمثقفين.

إرث المنفلوطي يتجدد عبر أجنحة النشر

تحضر أعمال الكاتب المصري الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي بقوة في جناح دار الشاهد للنشر والتوزيع، حيث يركز الاهتمام بشكل خاص على مجلده الأول من كتاب "النظرات". صدر هذا الجزء عام 1910، أي قبل 116 عاما من الحدث الحالي، ولا يزال يستقطب القرّاء بفضل تأملاته العميقة في الحياة الاجتماعية والأخلاق، مع أسلوبه الأدبي الفريد الذي يمزج بين جمال العبارة ودقة المعنى.

إلى جانب "النظرات"، تعرض دار الأهلية للنشر والتوزيع رواية "ماجدولين" للكاتب نفسه، والتي نشرت بصيغتها العربية عام 1912، قبل 114 عاما. تعتبر هذه الرواية من الأعمال الرومانسية العريقة التي توارثتها الأجيال، حيث تتناول موضوعات الحب والوفاء والتضحية، وكيف يمكن للإنسان أن يواجه قسوة الحياة بإرادة قوية، مما يجعلها ذات صلة مستمرة بالقارئ المعاصر.

رواية عصفور من الشرق وطه حسين

في جناح دار الشروق المصرية، تلفت رواية "عصفور من الشرق" للكاتب توفيق الحكيم انتباه الزوار، بعد مرور 88 عاما على صدورها الأول في عام 1938. تطرح الرواية من خلال شخصية محسن، وسفرته بين الشرق والغرب، أسئلة جوهرية حول اختلاف الحضارات والهوية، والعلاقة المعقدة بين الروحانية والمادية، وهي قضايا إنسانية لا تزال توفر مساحة واسعة للحوار والنقاش مع قارئ اليوم.

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أما في جناح الأهلية للنشر والتوزيع، فتعود سيرة "الأيام" لعميد الأدب العربي طه حسين إلى واجهة الاختيارات، بعد 97 عاما على صدور جزئها الأول في كتاب مستقل عام 1929. كانت السيرة قد بدأت بالظهور في حلقات صحافية عام 1926، وتروي رحلة طه حسين في مواجهة العمى والفقر، وسعيه الحثيث إلى المعرفة من خلال التعليم والإرادة والمثابرة، مما يجعلها تجربة إنسانية مصدر إلهام دائم.

التحديات الاجتماعية وهشاشة العواطف

يبرز كتاب "المعذبون في الأرض" لطه حسين في جناح دار الشاهد للنشر والتوزيع، حيث صدر عام 1949 قبل 77 عاما. يتناول الكتاب معاناة البسطاء والمهمشين في المجتمع، ويكشف جوانب من الواقع الاجتماعي بلغة أدبية تجمع بين الحس الإنساني الرقيق والنقد الاجتماعي الحاد، مما يجعله شاهداً حياً على هموم الناس ومطالبتهم بالعدالة والمساواة.

في سياق الرواية الاجتماعية، يحضر كتاب "لن أعيش في جلباب أبي" لإحسان عبدالقدوس بإصدار عن الدار المصرية اللبنانية، والصادر عام 1982 قبل 44 عاما. يستعيد العمل صراع الأبناء مع توقعات الآباء ورغبتهم في رسم مساراتهم الخاصة بعيدا عن سلطة الأسرة أو المكانة الاجتماعية، وهو موضوع يتجدد مع كل جيل يعيد طرح أسئلته حول الاستقلال وتكوين الهوية الشخصية.

كافكا وتجربة إنسانية فريدة

على امتداد أجنحة الأدب العالمي المترجم، يتجدد حضور كتاب "رسائل إلى ميلينا" للكاتب التشيكي الناطق بالألمانية فرانتس كافكا، بترجمة هبة حمدان، والصادر عن الأهلية للنشر والتوزيع. نشرت الرسائل للمرة الأولى في كتاب باللغة الألمانية عام 1952، أي قبل 74 عاما، بينما كُتبت خلال السنوات من 1920 إلى 1923، مما يجعلها وثيقة أدبية نادرة.

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يكشف الكتاب جانبا مختلفا من شخصية كافكا بعيدا عن عوالمه الروائية المعروفة، حيث تحمل الرسائل تأملات عميقة في الحب والقلق والانتظار، والعلاقة بالآخر. يقدم العمل للقارئ تجربة إنسانية تتداخل فيها هشاشة العاطفة مع أسئلة الوجود، مما يؤكد أن استمرار حضور الكتاب لا يرتبط بحداثة صدوره، بل بما يقدمه من تجربة فكرية قادرة على تجاوز زمن كتابتها.