أطعمة طبيعية تساعد على تبريد الجسم في الصيف

تعرف على أهم الأطعمة الغنية بالماء التي تساعد على ترطيب الجسم وتبريده في الأجواء الحارة، وفقًا لنصائح خبراء التغذية.

يشعر كثير من الأشخاص أحيانًا بارتفاع مفاجئ في حرارة الجسم، خصوصًا خلال فصل الصيف أو عند التعرض للطقس الحار والرطوبة المرتفعة. ورغم أن شرب الماء يظل الوسيلة الأهم للحفاظ على ترطيب الجسم، إلا أن خبراء ال تغذية يؤكدون أن بعض الأطعمة الغنية بالماء والمعادن الطبيعية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم قدرة الجسم على تنظيم حرارته والحد من الشعور بالحرارة الزائدة.

وتساعد هذه الأطعمة على تعويض السوائل المفقودة عبر التعرق، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظائف الجسم الحيوية. وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية للمساعدة في تبريد الجسم، مع شرح تفصيلي لفوائدها وكيفية إدراجها في النظام الغذائي اليومي. يُعد البطيخ من أكثر الفواكه الغنية بالماء، إذ يشكل الماء نحو 90 في المائة من مكوناته. ويساعد البطيخ على تعزيز ترطيب الجسم وتعويض جزء من السوائل المفقودة ومنح الشعور بالانتعاش خلال الأجواء الحارة.

يحتوي البطيخ أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، الذي يساهم في حماية الخلايا من التلف. وبفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، يساعد البطيخ على توازن السوائل داخل الجسم. ورغم فوائده، ينصح بتناوله باعتدال لاحتوائه على نسبة من السكريات الطبيعية. من الطرق المنعشة لتناوله: تقطيعه إلى مكعبات وتجميده لصنع مصاصات طبيعية، أو خلطه مع النعناع والليمون لعمل مشروب بارد.

يحتوي الخيار على نسبة مرتفعة جدًا من الماء تصل إلى نحو 96 في المائة، ما يجعله من أفضل الخيارات الغذائية خلال الأيام الحارة. يُعدّ الخيار وجبة خفيفة رائعة، سواء تم تناوله بمفرده أو في السلطات. كما أنه غني بفيتامين K وبعض المعادن مثل المغنيسيوم. يمكن إضافة شرائح الخيار إلى الماء لإضفاء نكهة منعشة، أو استخدامه في عمل تزيين الأطباق.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على مركبات نباتية مثل الفلافونويد التي قد تساعد في تقليل الالتهابات. تتميز الفراولة بمحتواها العالي من الماء، إضافة إلى احتوائها على كميات جيدة من فيتامين سي، حيث توفر حصة 140 غرامًا من الفراولة حوالي 80-85 ملليغرامًا من فيتامين سي، أي ما يعادل 90-100 في المائة من الاحتياج اليومي لمعظم البالغين. وتساعد الفراولة على دعم المناعة وتعزيز الترطيب وتوفير مضادات أكسدة مفيدة للجسم. يمكن تناولها طازجة أو إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان البارد.

كما أن الفراولة المجمدة تحتفظ بمعظم قيمتها الغذائية ويمكن استخدامها في العصائر. يحتوي ماء جوز الهند على نسبة مرتفعة من الماء، إلى جانب معادن مهمة مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. ولهذا يعد خيارًا جيدًا للمساعدة في تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم بسبب التعرق. على عكس المشروبات الرياضية المصنعة، فإن ماء جوز الهند طبيعي ولا يحتوي على سكريات مضافة أو نكهات اصطناعية.

يمكن شربه باردًا مباشرة، أو استخدامه قاعدة للعصائر الخضراء. ومع ذلك، ينصح بتناوله باعتدال للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم. يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء والبروتين في الوقت نفسه. كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

ويمكن تناوله باردًا أو مزجه بالفواكه والمكسرات للحصول على وجبة منعشة خلال الطقس الحار. الزبادي اليوناني غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة. كما يساعد البروتين الموجود فيه على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعله خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة. يحتوي الخس على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى نحو 94 في المائة، ويتميز بسهولة هضمه.

ويمكن إضافته إلى السلطات والشطائر والوجبات الخفيفة المختلفة، ليسهم في زيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم يوميًا. الخس غني أيضًا بفيتامين K وفيتامين A، ويمكن استخدام أوراقه بدلاً من الخبز في لف الساندويشات لتقليل السعرات الحرارية. تساهم الألياف الموجودة في الخس في تحسين عملية الهضم. تحتوي الطماطم على نحو 95 في المائة من الماء، ما يجعلها إضافة مثالية للوجبات الصيفية.

ويمكن استخدامها في السلطات والشوربات والصلصات المختلفة. الطماطم غنية بمضاد الأكسدة القوي الليكوبين، والذي يرتبط بتقليل خطر الأمراض القلبية وبعض أنواع السرطان. يمكن شواء الطماطم لإبراز نكهتها الحلوة، أو تناولها مجففة كوجبة خفيفة. كما أن عصير الطماطم الطازج يعتبر مشروبًا مرطبًا ومنعشًا.

سواء كان مرق الخضراوات أو الدجاج، فإنه يحتوي في معظمه على الماء، إضافة إلى بعض المعادن التي يحتاج إليها الجسم. ويساعد المرق على تعويض السوائل ودعم الترطيب وإضافة قيمة غذائية للوجبات. يمكن تحضير مرق منزلي باستخدام بقايا الخضراوات والأعشاب لزيادة الفوائد الغذائية. كما أن تناول المرق الدافئ قد يساعد في تبريد الجسم من الداخل بسبب تأثيره على نظام تنظيم الحرارة.

للحصول على أقصى فائدة من هذه الأطعمة، ينصح بتناولها طازجة وغير مطبوخة بشكل زائد للحفاظ على محتواها المائي وقيمتها الغذائية. كما يمكن إضافة الأعشاب المنعشة مثل النعناع والكزبرة إلى الأطباق لتعزيز الإحساس بالبرودة. في الأيام شديدة الحرارة، يمكن إعداد وجبات باردة تتكون من مزيج من هذه الأطعمة مثل سلطة البطيخ مع الخيار والنعناع، أو عصير الفراولة مع ماء جوز الهند.

تذكر أن الترطيب الجيد لا يقتصر على شرب الماء فقط، بل يتضمن أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالماء التي تدعم صحة الجسم وتساعد على التكيف مع الطقس الحار





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترطيب تبريد أطعمة صيفية صحة تغذية

United States Latest News, United States Headlines