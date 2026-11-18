استشاريو القلب ينفون ادعاءات تسبب شرب الماء البارد في إغلاق الشرايين أو النوبات القلبية، ويؤكدون أن الأعراض عابرة وتعود لتحفيز العصب الحائر.

نفى استشاريو أمراض القلب والباطنية، الذين استطلعت " البيان" آراءهم، صحة الادعاءات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن شرب الماء شديد البرودة قد يؤدي إلى إغلاق شرايين القلب أو التسبب بأزمات قلبية ومضاعفات صحية خطيرة. وأكد المختصون أن هذه المعلومات تفتقر إلى أدلة علمية موثوقة، مشيرين إلى أن الأعراض التي قد يشعر بها البعض ترتبط باستجابات فسيولوجية مؤقتة أو حالات صحية محددة.

نفي وجود أدلة علمية على إغلاق الشرايين

أكد استشاري القسطرة القلبية والمتخصص في نظم القلب، الدكتور عبد الله عبد الرحمن الهاجري، أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن شرب الماء البارد أو المثلج يسبب النوبات القلبية أو يؤدي مباشرة إلى انسداد الشرايين أو توقف القلب لدى الأشخاص الأصحاء. وأوضح أن وصول الماء شديد البرودة إلى المريء والمعدة قد يثير استجابات عصبية انعكاسية تؤثر مؤقتًا في بعض وظائف الجسم، بما في ذلك معدل ضربات القلب.

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لاحظ الدكتور الهاجري أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالخفقان أو الانزعاج الصدري لفترة قصيرة بعد شرب الماء البارد، لكن هذا لا يعني وجود ضرر مباشر في القلب أو الأوعية الدموية. وأشار إلى أن الدوخة أو الخفقان اللذين قد يظهران لا يمكن تفسيرهما دائمًا بدرجة حرارة الماء وحدها، خاصة إذا كان الشخص قد تعرض للحرارة أو بذل مجهودًا بدنيًا، حيث يكون الجسم عرضة للجفاف وفقدان السوائل والأملاح.

ظواهر طبية نادرة واستجابات فسيولوجية

لفت الدكتور الهاجري الانتباه إلى وجود ظاهرة طبية نادرة تعرف باسم "اضطراب نظم القلب المحرض بالبلع"، حيث يمكن أن يحدث تغير في نظم القلب أثناء ابتلاع الطعام أو الشراب نتيجة تداخل الإشارات العصبية مع النشاط الكهربائي للقلب. وثقت الأدبيات الطبية حالات فردية محدودة جدًا، من بينها حالة رياضي أصيب بنوبات رجفان أذيني بعد شرب الماء المثلج عقب ممارسة الرياضة.

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أوضح استشاري أمراض القلب واختصاصي أمراض القلب التداخلية، الدكتور راهول تشودري، أن بعض الأعراض المرتبطة بشرب الماء البارد يمكن تفسيرها بما يعرف بالعصب الحائر أو العصب المبهم، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضربات القلب وعدد من الوظائف اللاإرادية في الجسم. وقال إن شرب الماء شديد البرودة بسرعة قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تحفيز انعكاسات عصبية مؤقتة تؤثر في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم لفترة قصيرة، وهي استجابات تكون غالبًا عابرة وغير خطيرة.

فئات تحتاج إلى حذر وطرق التعامل الصحيحة

من جانبه، أكد استشاري القلب الدكتور هشام طايل عدم وجود أي أدلة علمية تثبت أن شرب الماء البارد يسبب انسداد الشرايين أو النوبات القلبية لدى الأشخاص الأصحاء. أوضح أن شرب كميات كبيرة من الماء المثلج بسرعة قد يحفز العصب الحائر المسؤول عن المساهمة في تنظيم ضربات القلب، ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تباطؤ عابر في النبض أو شعور مؤقت بالدوخة، خاصة بعد المجهود البدني.

أكد الدكتور تشودري أن من أكثر المعلومات المتداولة خطأً الاعتقاد بأن جميع مرضى القلب يجب أن يشربوا الماء الدافئ فقط، مشيرًا إلى أن الإرشادات الطبية لا تتضمن مثل هذه التوصية بشكل عام. وأوضح أن الفئات التي قد تحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه تشمل الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي لاضطرابات نظم القلب المرتبطة بالبلع، أو المرضى الذين يعانون بطئًا شديدًا في ضربات القلب، أو من لديهم نوبات متكررة من الإغماء غير المفسر.

أضاف الدكتور طايل أن الماء شديد البرودة قد يسبب أيضًا تقلصًا مؤقتًا في عضلات المريء، ما ينتج عنه ألم أو انزعاج في منتصف الصدر قد يظنه البعض خطأً ألمًا ناتجًا عن مشكلة قلبية، بينما يكون مصدره الحقيقي الجهاز الهضمي. نصحت جميع الاستشارات الطبية بألا يكتفي المريض بإرجاع الأعراض إلى برودة الماء فقط، بل يجب إجراء تقييم طبي إذا ظهرت ألم الصدر أو ضيق التنفس أو اضطراب واضح في ضربات القلب بعد الشرب.