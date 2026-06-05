أصغر اللاعبين في تاريخ كأس العالم: من بيليه إلى موكوكو

يستعرض المقال قائمة أصغر اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم عبر التاريخ، بدءاً من الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد وحتى الألماني يوسف موكوكو، مع تسليط الضوء على مسيراتهم وكيفية استفادتهم أو عدم استفادتهم من هذه البداية المبكرة.

على مدار تاريخ كأس العالم الممتد لأكثر من تسعة عقود، لم يكن التألق حكراً على أصحاب الخبرة، إذ منحت المنتخبات الوطنية الفرصة للعديد من المواهب الشابة لكتابة أسمائها في سجلات البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

وبينما انتظر بعض النجوم سنوات طويلة لتحقيق حلم المشاركة المونديالية، وجد آخرون أنفسهم على أكبر مسرح كروي في العالم وهم لا يزالون في سن المراهقة، ليصبحوا جزءاً من تاريخ البطولة قبل بلوغ سن الرشد. وتضم قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في كأس العالم أسماء صنعت المجد العالمي، وأخرى خفت بريقها سريعاً رغم البدايات الواعدة.

ويبرز في صدارة هذه القائمة الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد، الذي شارك في مونديال إسبانيا 1982 بعمر 17 عاماً و41 يوماً فقط، ليحطم الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ البطولة. وقد لعب وايتسايد لمنتخب بلاده في مباراتين خلال تلك البطولة، لكنه لم يستطع تكرار النجاح لاحقاً، حيث تراجع مستواه بعد انتقاله إلى أندية مثل مانشستر يونايتد وإيفرتون، لتنتهي مسيرته مبكراً بسبب الإصابات.

أما في المركز الثاني في القائمة فيأتي الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، الذي خاض أولى مبارياته المونديالية في فرنسا 1998 وهو بعمر 17 عاماً و99 يوماً. بدأ إيتو مسيرته في كانون سبورت الفرنسي، ثم انتقل إلى ريال مدريد وبرشلونة، حيث أصبح أحد أعظم المهاجمين في تاريخ أفريقيا والعالم، وقاد الكاميرون للفوز بكأس الأمم الأفريقية مرتين، وحقق العديد من الألقاب مع برشلونة وإنتر ميلان.

كما شهدت القائمة حضوراً نيجيرياً بارزاً عبر فيمي أوبابونمي، الذي شارك في مونديال 1998 بعمر 17 عاماً و101 يوم، لكن مسيرته لم تصل إلى المستويات المتوقعة، حيث لعب لأندية متوسطة في أوروبا. وسالومون أوليمبي من الكاميرون، الذي شارك في مونديال 1998 أيضاً بعمر 17 عاماً و185 يوماً، واشتهر بسرعته ومهاراته، لكنه لم يحقق النجاح الكبير مع الأندية الكبرى.

أما البرازيلي الأسطوري بيليه، فجاء في المركز الخامس بالقائمة التاريخية، بعدما شارك في مونديال 1958 بعمر 17 عاماً و235 يوماً، وهو حدث استثنائي، حيث قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب وسجل هدفين في المباراة النهائية، ليصبح أصغر بطل لكأس العالم وأحد أعظم اللاعبين عبر التاريخ. استمر بيليه في التألق لسنوات طويلة، وفاز بثلاثة كؤوس عالمية، وظل مصدر إلهام للأجيال.

وضمت القائمة أيضاً القائد الكاميروني الشهير ريغوبيرت سونغ، الذي أصبح أصغر لاعب يتعرض للطرد في تاريخ البطولة خلال مونديال 1994 بعمر 17 عاماً و270 يوماً تقريباً، لكنه عوض ذلك بمسيرة مهنية طويلة مع أندية مثل ليفربول وكولن، وقاد الكاميرون لكأس العالم لاحقاً. ومن بين الأسماء الحديثة، الألماني يوسف موكوكو، الذي شارك في مونديال قطر 2022 بعد ثلاثة أيام فقط من بلوغه الثامنة عشرة، ليحقق رقماً قياسياً كأصغر لاعب ألماني في تاريخ البطولة.

موكوكو، الذي ولد في الكاميرون وانتقل إلى ألمانيا في سن مبكرة، لعب لبروسيا دورتموند وظهر بإمكانات واعدة، لكنه ما زال في بداية مسيرته. وشهدت القائمة كذلك وجود البرازيلي كارفاليو ليتي، الذي شارك في النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 بعمر 17 عاماً و254 يوماً، لكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً بعد ذلك.

بالإضافة إلى الأسترالي غارانغ كول، الذي خطف الأنظار في مونديال قطر 2022 بعمر 17 عاماً و312 يوماً، بفضل مهاراته الفنية وسرعته، مما جعله مطلوباً من أندية كبيرة في أوروبا. ورغم أن بعض هؤلاء اللاعبين تحولوا إلى أساطير خالدة مثل بيليه وإيتو، فإن آخرين لم يتمكنوا من استثمار انطلاقتهم المبكرة، لتبقى مشاركتهم المونديالية المبكرة أبرز محطة في مسيرتهم الكروية. فعلى سبيل المثال، لم يستطع نورمان وايتسايد الحفاظ على مستواه، بينما فشل فيمي أوبابونمي في تحقيق النجاح المتوقع.

ويبرز من بين الحالات المميزة ريغوبيرت سونغ، الذي رغم طرده المبكر، استطاع بناء مسيرة جيدة. وتاريخ كأس العالم مليء بمثل هذه القصص، حيث تلعب الظروف والإصابات والحظ دوراً كبيراً في تحديد مصير اللاعبين. وبينما يظل بيليه نموذجاً للشاب الذي صنع التاريخ، يظل دروساً لآخرين حول ضرورة التوازن بين الموهبة والعمل الجاد والاستمرارية. وفي النهاية، يظل إنجاز المشاركة في كأس العالم في سن المراهقة شرفاً كبيراً، سواء أدى ذلك إلى مجد عالمي أو بقي مجرد ذكرى ثمينة





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كأس العالم أصغر لاعب كرة قدم بيليه صامويل إيتو

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