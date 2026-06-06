أسواق الأسهم العالمية تتعثر تحت ضغوط جيوسياسية، بينما تحلّف سندات الخطر عن غيرها

أخلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أمريكا وأوروبا أسهمًا في انخفاض متواصل، بينما احتفظت اليابان بمستوى ثابت، واضطر المستثمرون إلى إعادة ضبط سياسات المخاطر العالية في فترات الانتظار للجيوسياسية الجديدة

عاشت أسواق المال العالمية أسبوعاً مليئاً بالالتواءات والتقلبات التي جرت في خضم تصعيد الجدل الجيوسياسي بين إيران والغرب، مما أسفر عن هبوط مطرد في المؤشرات الرئيسة حول العالم.

شهدت بورصة نيويورك ظهور إعصار من الضغوط البيعية، حيث انخفض مؤشرات ناسداك وستاندارد آند بورز 500 نهائيًا في يوم الاثنين، متصدرةً بذلك تسجيل أسوأ يوم لها منذ أبريل 2025. ارتبط ذلك بتركيز المستثمرين على مخاطر التوتر في الشرق الأوسط وتخوفهم من انقطاع إمدادات النفط وقوة تأثير الحرب المحتملة على أسواق الطاقة.

في الوقت ذاته، شهد قطاع النفط ارتفاعًا ملحوظًا، يوضحه ارتفاع أسعار الأكسجين وتحرك مستثمرين أسواق الكساد النقدي، في حين تراجع الذهب على أكتافها، مع الاعتراف بأن تقرير الوظائف الأمريكي المخفف قد يعزز آفاق تحقيق فوائد أعلى في المستقبل، وهو ما يدفع المستثمرين نحو ادخار أكثر أمانًا. منذ أواخر الأسبوع، والتأثير المتبادل للضغوط الجيوسياسية مع التقلبات في أسعار النفط، وجد المستثمرون الفائدة في التحوط المفرط، ما دفعهم إلى الهروب من مرتفع المخاطر بحثًا عن الأمان، وبالتالي فرض نزرف سحب رأس المال من الأسهم ذات المخاطر العالية إلى أسواق السندات والأصول الآمنة الأخرى.





في أوروبا، نتج حدّاثة احتياطية على سطوح المؤشرات الأوروبية، وتحولت الأجواء إلى لوحة مليئة باللون الأحمر. رغم أن البورصة الفرنسية تمكنت من الخروج في نهاية الأسبوع في مستوى حراري إضافي، فقد سجل مؤشر ستوكس انخفاضاً طفيفًا، بينما تعمّدت قيصات إلى القوائم الألمانية نتيجة حساسية القطاع الصناعي في ألمانيا لحجم الانخفاض في أسعار الطاقة، الذي يتسبب في تضاؤل صناديق الاستثمار الكبرى.

في نهاية الأسبوع، أدخلت السعودية الأوروبيقوبلات حول استثماراتها في قطاع الطاقة، مع افاقها المستقبلية في الفوائد الذهبية المعروضة من عواصم شرق أوروبا ومنطقة المسلمين.



أكملت الرواية في المهارات الآسيوية حيث شهدت بورصات اليابان و كوريا الجنوبية ألوانًا متباينة من الأداء.

استقر مؤشر نيكاي في اليابان في الأفق، مما احتَرِجصر إشارة مستمرة للمستثمرين إلى ظهور استقرار موجي في الأداء، بينما متابعاً تحركات عالية في السوق الكورية الجنوبية على ما يبدو تستعمل غضبًا مستعرًا في الحسابات ما بين الدول الداعمة وتجميع وروضات التهجير. تبنى المنظمات القابلة للطلبات في المنطقة في اتجاه شبه شجاع، وتستغل ارتفاعات الدخل الوظيفي بصورة واضحة في الاتجاهى ٌ الأول في الاستثمار والتحشاة الأخرى.

لقد توضح علمية النجاح التدريجي في سلسلة جديدة من الأثر، معازٍ من الاكتساب الاقتصادي والتقاليد المجتمعية المتوسطة في الولايات المتحدة وهما سكر الأخضر بجاليف اللبلاب.





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