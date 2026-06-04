أسواق الإمارات تغلق مرتفعة مع شراء انتقائية وتباين الاسهم

أغلقت أسواق الأسهم الإماراتية جلسة الخميس على ارتفاع طفيف مع استمرار الحذر والترقب لدى المستثمرين، حيث شهدت عمليات شراء انتقائية في قطاعي العقار والبنوك، بينما سيطر التذبذب على معظم القطاعات الأخرى. بلغت السيولة الإجمالية 1.8 مليار درهم، مع توزيع متباين للارباح والخسائر بين الاسهم القيادية.

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية جلسة الخميس ارتفاعاً عاماً مع استمرار حال الحذر والترقب بين المستثمرين، حيث جاء الأداء مدفوعاً بعمليات شراء انتقائية تركزت على بعض أسهم قطاعي العقار والبنوك، بينما شهدت معظم القطاعات الأخرى تذبذباً وعدم استقرار.

في سوق دبي المالي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليغلق فوق مستوى 5700 نقطة، أما في سوق أبوظبي، فقد حقق المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03% مع تباين واضح في أداء الأسهم بين مختلف القطاعات. ويreflect الأداء المختلط بيئة سوقية تتسم بعدم اليقين، لكن السيولة الإجمالية بلغت 1.8 مليار درهم، مما يدل على استمرار النشاط Trading رغم التردد.

أما بالنسبة للأسهم القيادية، فقد شهدت تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسهم إعمار العقارية وطلبات ودو وإعمار للتطوير في دبي، بينما تراجعت أسهم الإمارات دبي الوطني. وفي أبوظبي، صعدت أسهم أبوظبي الأول وألفا ظبي، بينما تراجعت أسهم الدار وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي وأدنوك للغاز. وتوزعت السيولة بين السوقين، حيث بلغت في أبوظبي حوالي مليار درهم، وفي دبي 837.5 مليون درهم، مع تداول 577.4 مليون سهم عبر 39,911 صفقة.

وتفصيلاً، في قطاع المالية بأبوظبي، ارتفعت أسهم بنك الشارقة وتو بوينت والعالمية القابضة، بينما هبط بنك رأس الخيمة الوطني. وفي العقار، صعدت رأس الخيمة العقارية ومدن القابضة ومنازل، بينما في الصناعة تراجعت آيبيكس وموانئ Abu Dhabi وأدنوك للإمداد. كما شهد قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً في فينكس كروب وبريسايت، مع تراجع سبيس42 وألفا داتا وألف للتعليم. وفي دبي،dent في المالية، ارتفع دبي الإسلامي وأملاك وشعاع وسوق دبي المالي، مقابل تراجع دبي التجاري والمشرق.

في العقار، زادت ديار والاتحاد العقارية، بينما انخفضت تيكوم. في المرافق، صعدت تبريد وديوا، مقابل تراجع إمباور. في الصناعة، ارتفعت أرامكس وباركن وتاكسي دبي وسالك ودبي للاستثمار والخليج للملاحة، بينما تراجعت دريك آند سكل وأليك القابضة والعربية للطيران. وبلغت السيولة في أبوظبي الأكبر من نصيب الدار العقارية والعالمية القابضة وألفا ظبي وأبوظبي الأول، أما في دبي فسيطرت عليها إعمار العقارية وطلبات والإمارات دبي الوطني وجي إف إتش.

من حيثdirection التداول حسب الجنسيات، في أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون للشراء بصافي إيجابي قدره 146.4 مليون درهم، بينما اتجه الأجانب للبيع بنفس المقدار. وفي دبي، كان净 شراء خليجي بمقدار 21 مليون درهم، بينما كان净 بيع للعرب والأجانب والمواطنين بنفس القيمة





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