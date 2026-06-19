أسواق آسيا تتباين: كوسبي ونيكاي يحققان قمماً تاريخية بدعم قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي

تقرير إخباري يغطي الأداء المتباين لأسواق آسيا والمحيط الهادئ، مع تركيز على وصول مؤشري كوسبي الكوري ونيكاي الياباني إلى مستويات قياسية جديدة بدعم من اتجاهات الاستثمار في أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحليل تأثير تصريحات أمريكية حول الاتفاق الإيراني على المعنويات.

شهدت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ تباينًا ملحوظًا في أدائها خلال تداولات يوم الجمعة. ففي كوريا الجنوبية ، واصل مؤشر كوسبي مساره الصاعد ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا حاجز 9000 نقطة للمرة الأولى،并非是毯.

وقد دعم هذا الصعود بشكل رئيسي أداء أسهم شركات التكنولوجيا، خاصة سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، اللتين سجلتا أعلى مستوياتهما التاريخية. بينما تراجع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة طفيفة. في المقابل، بقيت أسواق الصين القارية وهونغ كونغ وتايوان مغلقة بمناسبة عطلة رسمية. أما في اليابان، فقد سجل مؤشر نيكاي أيضًا مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته أسهم قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة خلال الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بشكل طفيف. وقد علّق كازواكي شيمادا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، على هذا الأداء قائلًا إن المستثمرين لم يجدوا خيارًا سوى متابعة الشراء في قطاع الرقائق الحيوي بعد performance American. من ناحية أخرى، سجلت أسهم بنوك يابانية مثل ميتسوبيشي المالية وميزوهو المالية انخفاضًا، مما حد من مكاسب المؤشر توبكس.

وفي خلفية المشهد الإقليمي، كان المستثمرون يقيّمون تطورات اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إيران، حيث صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن أي دعم اقتصادي أمريكي لإيران سيكون مشروطًا بامتثالها للالتزامات الواردة في الاتفاق





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