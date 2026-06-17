أسهم الإمارات تواصل الصعود بدعم البنوك والعقار.. دبي +1% وأبوظبي +0.3%

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء تركزت على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 353.5 مليون درهم. ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1% وأبوظبي 0.3%، وتجاوزت القيمة السوقية لدبي التريليون درهم.

شهدت أسواق ال أسهم الإمارات ية أداءً إيجابياً خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث واصلت الصعود بدعم من عمليات الشراء التي ركزت على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك و العقار .

وقد جاء ذلك في ظل مستويات سيولة قوية تعكس ثقة المستثمرين في السوق، حيث سجل المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي شراء بقيمة 353.5 مليون درهم. وقد حلق مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% ليغلق عند 6115.97 نقطة، مدفوعاً بمكاسب ملحوظة في أسهم العقار والبنوك، في نفس الوقت الذي صعد فيه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3% ليصل إلى 9996.2 نقطة، مع اقترابه من مستوى 10 آلاف نقطة مرة أخرى.

كما تجاوزت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم، بينما بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي حوالي 2.928 تريليون درهم. في سوق دبي، قادت أسهم قطاع العقار الطريق نحو الصعود، حيث ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 3.4% ليصل إلى 12.72 درهم، كما صعد سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.8% إلى 14.82 درهم. وسجل سهم العربية للطيران مكاسب كبيرة بلغت 3.15% ليصل إلى 5.56 درهم.

من جانبه، واصل القطاع المصرفي دعمه للمؤشر بارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني إلى 30.22 درهم وسهم دبي الإسلامي بنسبة 0.25% إلى 7.78 درهم. كما ارتفع السهم القيادي ديوا بنسبة 1% إلى 2.78 درهم. أما في سوق أبوظبي، فقد برز سهم الدار العقارية كأحد أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 4.68% إلى 8.49 درهم، بالتزامن مع صعود قوي لسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.84% إلى 15.58 درهم.

وارتفع أيضاً سهم إي آند بنسبة 0.9%، وسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.48% إلى 17.84 درهم، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.26% إلى 21.68 درهم. بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في السوقين حوالي 3.17 مليار درهم، موزعة بين 1.7 مليار درهم في أبوظبي و1.47 مليار درهم في دبي، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 844 مليون سهم عبر أكثر من 57 ألف صفقة.

وحسب بيانات التوزيع حسب الجنسيات، في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي 161.5 مليون درهم، بينما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بنفس المبلغ، موزعة بين 23.25 مليون درهم بيع للعرب، و41.4 مليون درهم بيع للخليجيين، و96.84 مليون درهم بيع للمواطنين. وفي سوق دبي، اتجه الأجانب للشراء بصافي 192 مليون درهم، مقابل بيع العرب والخليجيين والمواطنين بنفس المبلغ، حيث كان بيع العرب 30 مليون درهم، وبيع الخليجيين 53 مليون درهم، وبيع المواطنين 109.4 مليون درهم.

تصدت أسهم الدار العقارية (386 مليون درهم) وأبوظبي التجاري (219 مليون درهم) التداولات في سوق أبوظبي، بينما في دبي تصدرت إعمار العقارية (630 مليون درهم) والإمارات دبي الوطني (140 مليون درهم) التداولات





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