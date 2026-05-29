أسهم إل جي تقفز 24% بفضل ابتكارات أندرويد للسيارات التي تخفض التكلفة وتزيد التعددية

إل جي إلكترونيكس تُعلن عن حلول عرض مدمجة بنظام أندرويد للسيارات، تُتيح التحكم في شاشات متعددة بشريحة واحدة، ما يحد من التكاليف ويعزز تجربة السائق، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 24%.

قامت شركة إل جي إلكترونيكس بتسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة أسهمها حيث ارتفعت بنحو أربعة وعشرين بالمئة بعد إعلانها عن مجموعة من الابتكارات التقنية التي تستهدف قطاع السيارات الذكية.

وقد تبنت الشركة في هذه الابتكارات نظام تشغيل أندرويد للسيارات، وهو نظام تم تطويره بالتعاون مع شركة ألفابت التابعة لجوجل. وتألفت المجموعة الجديدة من حلول العرض داخل المركبة من شريحة موحدة قادرة على التحكم في شاشات متعددة في الوقت نفسه، مع إمكانية ضبط نسب عرض كل شاشة حسب الحاجة. وهذا يعني أن السائق والركاب يمكنهم الاستفادة من واجهات مرئية متعددة دون الحاجة إلى تركيب قطع مادية منفصلة لكل شاشة، ما يقلل بشكل كبير من التعقيد الهندسي والتكلفة الإجمالية للمصنعين.

تشير الشركة إلى أن هذا النهج يختلف جذرياً عن الأنظمة التقليدية المعروفة في السيارات، حيث كانت كل شاشة تحتاج إلى وحدة معالجة مستقلة لتوليد الصورة ومعالجة البيانات. الآن، بفضل الشريحة المتكاملة، يمكن للنظام إدارة عدة واجهات عرض بالتوازي، مع الحفاظ على استقرار الأداء وسرعة الاستجابة.

وأضاف المتحدث الرسمي لشركة إل جي أن هذا التطوير يُسهم في خفض تكاليف نشر أنظمة العرض المتعددة داخل المقصورة بشكل ملحوظ، وهو ما يُعَدُّ مكسباً للمصنعين الذين يسعون إلى تحسين القيمة المضافة لمنتجاتهم دون زيادة العبء المالي. من ناحية أخرى، يشهد السوق العالمي لأنظمة تشغيل أندرويد للسيارات نمواً مستمراً، حيث تتيح هذه التقنية للسائقين الوصول إلى التطبيقات والخدمات الرقمية داخل السيارة دون الحاجة إلى هواتفهم الذكية.

وفقاً لتقديرات شركة فيوتشر ماركت إنسايتس، بلغت قيمة سوق أنظمة تشغيل أندرويد للسيارات 895.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 2.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035. هذا النمو يُظهر الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في قطاع النقل والطلب المتزايد على حلول تكنولوجية متكاملة تعزز من تجربة القيادة وتوفر مرونة أكبر في التصميم والتطبيق. مع استمرار تبني الشركات لهذه التقنية، من المرجح أن تشهد الصناعة تحولات جذرية في طريقة تصميم وتطوير المركبات المستقبلية





