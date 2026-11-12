أسماء المرشحين لخلافة جنسن هوانغ في إنفيديا

تقرير يستعرض ليزا سو وإريك شميدت وليب بو تان كمرشحين محتملين لقيادة إنفيديا بعد مغادرة جنسن هوانغ، في ظل غياب خطة خلافة رسمية.

تتزايد التكهنات بشأن القيادة المستقبلية لشركة " إنفيديا" العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، خاصة مع تركيز الأنظار على الأسماء التي قد تتولى مقاليد الأمور بعد مغادرة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ لمنصبه. وبعد أن ترسخت الشركة مكانتها كأحد أبرز لاعبي الصناعة وتحوّلت إلى واحدة من أكبر كيانات التكنولوجيا في العالم، برزت ثمانٍ شخصيات بارزة كمرشحين محتملين، وفق تقرير نشره موقع "TechCrunch".

ليزا سو وخبرة المنافسة في السوق

تتصدر ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "AMD"، قائمة المرشحين المحتملين لخلافة جنسن هوانغ، حيث تمتلك خبرة واسعة في إدارة شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات. تقود سو شركة منافسة مباشرة لإنفيديا في سوق المعالجات والرقائق الإلكترونية، وهو قطاع يشهد توسعاً متسارعاً مدفوعاً بالطلب المتزايد على المعالجات المتخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة.

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تربط سو بصلة قرابة بعيدة مع هوانغ، وقد سبق أن ذكر موقع "The Information" اسمها ضمن الشخصيات القادرة على تولي زمام الأمور، لكن انتقالها يواجه تحديات استراتيجية. إذ إن رحيلها عن "AMD" قد يترك فرصاً تنافسية لشركائها في السوق، حيث تستفيد الشركات المنافسة من أي تراجع في أداء إنفيديا أو انشغالها بأزمات إدارية، مما يجعل قرار التخلي عن منصبها الحالي أمراً غير محسوم حتى الآن.

خبرة إريك شميدت الحكومية والتقنية

يُعد إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، اسماً يجمع بين الخبرة الإدارية العميقة في المؤسسات التقنية الكبرى والمعرفة الواسعة بالملفات الحكومية والاستراتيجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. قاد شميدت "غوغل" بين عامي 2001 و2011، وساهم بشكل فعال في إدارة توسع الشركة وتحولها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً خلال تلك الحقبة الزمنية.

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كما شغل شميدت منصب رئاسة اللجنة الوطنية للأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2021، ويدير حالياً شركة "Relativity Space" المتخصصة في تكنولوجيا الصواريخ. ويؤكد جيفري سوننفيلد، نائب عميد الدراسات القيادية في كلية ييل للإدارة، أن خلفية شميدت المتنوعة تمنحه أهلية إدارية واسعة، إذ إن قيادة إنفيديا تتطلب أكثر من إدارة صناعة الرقائق، بل تمتد لتشمل التعامل مع الحكومات والأسواق العالمية.

الخبرة الصناعية المباشرة لليبو تان

يبرز ليبو تان، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، كمرشح آخر يمتلك خبرة مباشرة وملموسة في قطاع صناعة أشباه الموصلات والمعالجات الإلكترونية، وهو المجال الأساسي الذي تعمل فيه إنفيديا. تمنحه خبرته الطويلة في إدارة "إنتل" ومعرفته العميقة بصناعة الرقائق خلفية مهنية مرتبطة مباشرة بطبيعة أعمال إنفيديا، التي تعتمد مكانتها بصورة كبيرة على تطوير المعالجات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تشير البيانات المالية الحديثة إلى أن "إنتل" أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 21% لتصل إلى 16.5 مليار دولار، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن نتائج الربع الرابع ستكون دون توقعات وول ستريت. تواجه الشركة تحديات مرتبطة بتغيرات سوق الحواسيب الشخصية وارتفاع أسعار بعض المكونات الإلكترونية، في وقت يتزايد فيه الطلب على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي.

غياب خطة الخلافة الرسمية

تبقى الأسماء الثلاثة ضمن دائرة التكهنات التي طرحها موقع "TechCrunch"، في ظل غياب أي خطة خلافة معلنة أو رسمية من قبل مجلس إدارة إنفيديا. يظل تحديد مستقبل قيادة الشركة مرتبطاً بقرارات مجلس الإدارة والشخصية التي يرى أنها الأنسب لإدارة واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.

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لا يمكن اعتبار هذه الأسماء ترشيحات رسمية، بل هي تكهنات تستند إلى الخبرات الواسعة للمرشحين في إدارة شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات. يظل السؤال الأكبر هو كيف سيدير مجلس الإدارة عملية الانتقال، وما هي المعايير التي سيؤسس عليها لاختيار القائد الذي سيواصل رحلة النمو والابتكار للشركة في السنوات القادمة.