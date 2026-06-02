أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط غموض محادثات إيران وأميركا

حافظت أسعار النفط على مكاسبها الكبيرة في تعاملات الثلاثاء مع ترقب المحادثات الأميركية الإيرانية واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وارتفاع الصادرات الأميركية إلى مستوى قياسي.

حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.06 بالمئة، إلى 95.04 دولارا للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.18 بالمئة، إلى 91.99 دولارا للبرميل. وقيل إن كلا المؤشرين قفزا بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، لكنهما قلصا مكاسبهما بعد أن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لم يُبلغ بأن إيران ستوقف المحادثات مع واشنطن، وإن إسرائيل وافقت على سحب أي قوات كانت تستعد لمهاجمة جنوب لبنان.

وبعد ذلك بوقت قصير، نشر ترامب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأخبر شبكة أي بي سي نيوز أمس بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توترات جيوسياسية غير مسبوقة، حيث يمر نحو خمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، مما يجعله نقطة حساسة لأمن الطاقة العالمي.

وأظهرت تقديرات تتبع السفن صدرت أمس الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يوميا في مايو، إذ أدت أزمة الشرق الأوسط إلى زيادة طلب المصافي الآسيوية والأوروبية على نفط الولايات المتحدة. ويأتي هذا الارتفاع في الصادرات كجزء من تحول أوسع في تجارة النفط العالمية، حيث تسعى الدول المستهلكة إلى تنويع مصادر إمداداتها تحسبا لأي اضطرابات في الشرق الأوسط.

كما تلعب التوقعات بشأن قرارات أوبك بلس دورا محوريا في تحديد اتجاه الأسعار، حيث من المتوقع أن يجتمع التحالف في أوائل يوليو لمناقشة سياسة الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل الاقتصادية الكلية مثل أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية على شهية المستثمرين للسلع الأولية. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات إيران، يظل السوق متأهبا لأي مفاجآت قد تؤدي إلى تقلبات حادة.

ويشير المحللون إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ستخفف الضغط على الأسعار في المدى القصير، لكن المخاطر الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتهديدات الحوثية في البحر الأحمر، تبقي التوقعات حذرة. وفي الوقت نفسه، تستمر الدول المستوردة للنفط في بناء مخزوناتها الاستراتيجية، مما يوفر دعما إضافيا للأسعار. وهكذا، تبقى أسعار النفط في مسار متقلب يعكس حالة من التوازن الهش بين العرض والطلب والعوامل الجيوسياسي





