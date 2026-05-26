أسعار الألمنيوم تسجل أعلى مستوياتها في أربع سنوات وسط ضغوط صينية وتوترات جيوسياسية

ارتفاع ملحوظ في أسعار الألمنيوم عالمياً نتيجة توجه الصين لخفض الإنتاج لضبط استهلاك الطاقة، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط.

تشهد الأسواق العالمية للمعادن الصناعية تحولات دراماتيكية في الآونة الأخيرة، حيث سجلت أسعار الألمنيوم أعلى مستويات إغلاق لها منذ أكثر من أربع سنوات، وهو تطور يعكس حالة من عدم الاستقرار في توازن العرض والطلب على الصعيد الدولي.

وقد شهد المعدن الصناعي ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 1% في بورصة لندن للمعادن، مما يشير إلى تزايد مخاوف المستثمرين والمتداولين من نقص محتمل في الإمدادات. هذا الصعود السعري لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية وسياسية معقدة، حيث يراقب السوق بدقة التحركات القادمة من أكبر منتج للألمنيوم في العالم، وهي الصين، التي تلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الأسعار العالمية.

إن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس حالة من القلق بشأن قدرة المصاهر على تلبية الطلب العالمي في ظل القيود الجديدة التي تفرضها الحكومات، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تدفع الدول نحو تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات الثقيلة. بالتعمق في الأسباب المتعلقة بالصين، نجد أن السلطات الصينية بدأت في تنفيذ حملات تفتيش صارمة وواسعة النطاق تستهدف مراقبة استخدام الطاقة ومستويات الانبعاثات في القطاعات الصناعية الرئيسية.

ووفقاً لتقارير شركة الأبحاث مايستيل غلوبال، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح جماح الإفراط في الإنتاج الذي شهدته المصاهر الصينية مؤخراً، حيث كانت هذه المصاهر تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية بل وتجاوزتها في بعض الأحيان لمحاولة الاستفادة من النقص العالمي في الإمدادات. وقد أدى هذا التوجه إلى وصول الإنتاج اليومي في الصين إلى مستويات قياسية بلغت 129 ألف طن خلال الشهر الماضي، وهو رقم يعكس حجم الهيمنة الصينية ولكن يثير في الوقت ذاته مخاوف من تضخم المخزونات على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، بدأت بعض المصاهر في مدن مثل بايس بمنطقة قوانغشي في خفض إنتاجها الفعلي استجابة للضغوط الرقابية. ولا تقتصر هذه الحملة على الألمنيوم فحسب، بل أكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن قطاعي الصلب وتكرير النفط سيكونان أيضاً تحت مجهر الرقابة، مما يشير إلى استراتيجية وطنية شاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي ليكون أكثر استدامة وأقل استهلاكاً للموارد الطاقية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على المعروض العالمي ويرفع الأسعار في بورصة لندن وشنغهاي.

من جانب آخر، لا يمكن فصل تحركات أسعار المعادن عن المشهد الجيوسياسي المتوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسببت الاضطرابات المستمرة في خلق حالة من عدم اليقين بشأن سلاسل الإمداد واللوجستيات العالمية. إن الإغلاق الفعلي أو التهديد بإغلاق ممرات مائية حيوية مثل مضيق هرمز يؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، ويقلل من تدفق الإمدادات القادمة من المنطقة، مما يدفع الأسعار نحو الأعلى.

هذا الارتباط الوثيق بين الأمن الجيوسياسي وأسواق السلع الأساسية يظهر بوضوح في قفزات الأسعار التي تزامنت مع تصاعد الصراعات في المنطقة. وفي الوقت الذي يراقب فيه المتداولون فرص التوصل إلى اتفاقات سلام لإنهاء الحروب، تظل الأسواق في حالة تأهب لأي تطور مفاجئ قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

وبالتوازي مع ذلك، نجد أن معدن النحاس يتأثر هو الآخر بهذه الديناميكيات، حيث يتأرجح بين المكاسب والخسائر مدفوعاً بموجة من الرهانات على زيادة استهلاك الكهرباء المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة التي تتطلب كميات ضخمة من النحاس في تمديداتها الكهربائية، مما يجعل قطاع المعادن الصناعية بأكمله في حالة من الغليان والترقب. إن التداعيات الاقتصادية لهذا الارتفاع في أسعار الألمنيوم والنحاس قد تمتد لتشمل قطاعات صناعية واسعة، بدءاً من صناعة السيارات والطائرات وصولاً إلى قطاع البناء والتشييد.

فزيادة تكلفة المواد الخام تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج النهائية، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم العالمية. ومع وصول سعر الألمنيوم إلى حوالي 3673 دولاراً للطن في لندن و24710 يوانات في شنغهاي، يصبح من الضروري على الشركات الصناعية البحث عن بدائل أو تحسين كفاءة استخدام المواد لتقليل التكاليف. إن التوازن الدقيق بين الرغبة الصينية في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات وبين الحاجة العالمية للمعادن يخلق حالة من التوتر في السوق.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في حالة من التذبذب العالي حتى تتضح الرؤية بشأن حجم خفض الإنتاج الفعلي في الصين ومدى استقرار الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. إن هذا المشهد يؤكد أن المعادن لم تعد مجرد سلع تجارية، بل تحولت إلى أدوات في الصراع الجيوسياسي والسياسات البيئية العالمية، مما يتطلب من المستثمرين والصناع رؤية استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع هذه التقلبات السعرية الحادة والتحولات الهيكلية في سوق الإمدادات العالمي





