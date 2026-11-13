أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني وسط توترات إيران الأمريكية

انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثاني مع تركيز الولايات المتحدة على العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بينما ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية مما يشير لضعف الطلب المحلي.

شهدت أسواق الطاقة تقلبات حادة خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث اتجهت أسعار النفط نحو تسجيل خسائر متتالية للأسبوع الثاني على التوالي. يعكس هذا الانخفاض تراجع المخاوف من اندلاع صراع عسكري مباشر، وذلك نتيجة تركيز الاستراتيجية الأمريكية على فرض حصار اقتصادي وسياسي شامل على إيران. على الرغم من هذه الهدوء النسبي في التوقعات الجيوسياسية، لا تزال الهجمات المستمرة على الشحن البحري تشكل تهديداً حقيقياً ومستداماً لاستقرار إمدادات النفط العالمية.

تفاصيل تداولات خام برنت وشرق تكساس الوسيط

في خضم هذه الأجواء المتقلبة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 39 سنتاً، وهو ما يعادل نسبة 0.4 %، ليصل سعر البرميل إلى 96.21 دولارا. وفي تباين واضح، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتاً، أي بنسبة 0.1 %، ليحطم حاجز 89 دولاراً وينزل إلى مستوى 88.62 دولارا للبرميل. وقد توج كلا الخامين القياسيين الأسبوع بهبوط ملحوظ، حيث سجل خام برنت انخفاضاً بنحو 2 %، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة أكبر وصلت إلى 13 % خلال نفس الفترة الزمنية.

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تحوّل واشنطن نحو العقوبات الاقتصادية بدلا من التصعيد العسكري

أكدت سوجاندا ساتشديفا، المؤسسة لشركة أبحاث (إس. إس ويلث ستريت) والمقر الرئيسي لها في نيودلهي، أن الإشارات الصادرة عن الرئيس ترامب تشير إلى أن المزيد من التصعيد العسكري ضد إيران ربما لا يكون ضرورياً في الوقت الراهن. وتؤكد هذه الرؤية تعزيز التوقعات بأن واشنطن قد تعتمد بشكل متزايد على أدوات العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على شحنات النفط بدلاً من تكثيف العمليات العسكرية المباشرة. هذا التحول الاستراتيجي يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة المخاوف من انقطاع الإمدادات، مما يضغط على أسعار الخامات العالمية.

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ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وانخفاض الطلب المحلي

تعود أسباب ضعف أسعار النفط في جزء كبير منه إلى المؤشرات الصادرة التي تدل على تراجع الطلب داخل الولايات المتحدة. وتشير بيانات زيادة مخزونات النفط الخام والوقود إلى توقعات باستهلاك ضعيف نسبياً في السوق الأمريكية. وقد أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الصادر أمس الخميس أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، وهذا الارتفاع مدفوع بشكل رئيسي بضعف الطلب على المنتجات النفطية المكررة وقفزة ملحوظة في واردات النفط.

مخاطر مضيق هرمز تستمر في تهديد سلاسل الإمداد العالمية

رغم الانخفاضات الحادة في أسعار الخامات وتراجع المخاوف من صراع واسع النطاق، لا تزال هناك مخاطر جسيمة تهدد شحنات النفط الحيوية عبر مضيق هرمز. يُعد هذا الممر المائي شرياناً استراتيجياً حيوياً لصادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط، وأي اضطراب فيه قد يغير معادلة الأسعار فوراً. يظل تحليل المخاطر الجيوسياسية عاملاً أساسياً يراقبه المستثمرون، خاصة مع بقاء التوترات الإقليمية عالية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران.