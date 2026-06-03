أسعار الذهب تتراجع مع توتر الشرق الأوسط وارتفاع النفط

أسعار الذهب في نطاقات ضيقة قرب 4500 دولار، وتتراجع مع توتر الشرق الأوسط وارتفاع النفط وترقب بيانات الوظائف واحتمال رفع الفائدة؛ صادرات سويسرا تهبط والفضة تنخفضت

أسعار الذهب قرب 4500$ وتتراجع مع توتر الشرق الأوسط و ارتفاع النفط و ترقب بيانات الوظائف واحتمال رفع الفائدة ؛ صادرات سويسرا تهبط والفضة تنخفضت. تحرك أسعار الذهب في نطاقات ضيقة قرب 4500 دولار، وتراجعت الاونصة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولار يوم الأربعاء، بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد. وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل نيسان 20 بالمئة عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونج كونج. وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية. وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.25 دولار.

والنفط يصعد فوق 97 دولارا مجددا على وقع التصعيد بين واشنطن وطهران. ونفت إسرائيل لاحقا أن تكون وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في دمشق، وقالت إنها تعتقد أن الهجوم كان من قبل الجيش السوري نفسه. وقالت إسرائيل إنها لا تريد جنگا مع سوريا، وإنها مستعدة لمناقشة التحالف مع سوريا. وقالت إسرائيل إنها تعتقد أن سوريا تعمل مع إيران، وتعتقد أن سوريا قد تكون وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في دمشق





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أسعار الذهب توتر الشرق الأوسط ارتفاع النفط ترقب بيانات الوظائف رفع الفائدة

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