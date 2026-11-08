أسعار الفنادق في دبي ترتفع ليلة رأس السنة 2027 بنسب تصل إلى 229%

ارتفعت أسعار الفنادق في دبي ليلة 31 ديسمبر 2026 بنسب تصل إلى 229%، فيما بلغت بعض باقات الاحتفال في نخلة جميرا 400 ألف درهم لعشرة أشخاص.

تشهد أسعار الفنادق في دبي قفزات حادة مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية 2027، إذ سجلت أسعار عدد من الغرف زيادات وصلت إلى 229% في ليلة 31 ديسمبر مقارنة بالليلة السابقة. ووفق رصد أجرته صحيفة " البيان" للعروض المنشورة على منصات الحجوزات الفندقية للفترة المحيطة ب ليلة 31 ديسمبر 2026، تركزت أبرز الزيادات في فنادق وسط مدينة دبي وجميرا ونخلة جميرا.

وبلغت تكلفة بعض الباقات الاحتفالية فائقة الفخامة 400 ألف درهم، في مؤشر واضح على حجم الطلب على التجارب الحصرية التي ترافق استقبال العام الجديد في الإمارة.

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تفاصيل ارتفاع أسعار الغرف في ليلة 31 ديسمبر

يعود التفاوت الكبير في أسعار الغرف إلى الموقع الجغرافي وفئة الغرفة ومساحتها وإطلالتها، إضافة إلى الخدمات المضافة وسياسات الحد الأدنى لمدة الإقامة. ولا يرتبط التسعير في هذه الليلة بتصنيف الفندق فحسب، بل بقربه من مواقع الاحتفالات والألعاب النارية.

كما تسهم محدودية الوحدات ذات الإطلالات المميزة في اتساع الفارق بين أسعار الليلة الأخيرة من العام والليالي السابقة لها. فالشرفات والأجنحة التي تتيح مشاهدة العروض من داخل الغرفة تُعرض عادةً بأسعار أعلى بكثير من الغرف الداخلية.

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وتكشف العروض المرصودة عن سوق فندقية متعددة المستويات خلال المناسبة. فالغرف في الفنادق المحيطة بمواقع الاحتفالات تشهد زيادات كبيرة، في حين تطرح المنشآت الفاخرة تجارب تتجاوز الإقامة التقليدية، وصولاً إلى أجنحة مخصصة للحفلات وباقات ضيافة خاصة.

أسعار الفنادق في وسط دبي وجميرا

تراوحت أسعار الغرف في عدد من الفنادق الفاخرة بوسط مدينة دبي بين نحو 4 آلاف و8 آلاف درهم لليلة 31 ديسمبر، بحسب الرصد. وتعد المنطقة إحدى أبرز نقاط استقطاب الزوار خلال احتفالات رأس السنة بفضل قربها من برج خليفة ودبي مول.

في فندق "العنوان وسط دبي"، تبدأ أسعار غرف "ديلوكس" من نحو 7200 درهم لليلة، وترتفع إلى قرابة 7300 درهم لغرف "بريميير". أما الغرف والوحدات المطلة على نافورة دبي وبرج خليفة فتتراوح أسعارها بين 8200 و9000 درهم، ويشترط الفندق حجز أربع ليالٍ على الأقل وفق العروض المرصودة.

وفي منطقة جميرا، سجل الرصد ارتفاعات لافتة في الأسعار المعروضة لليلة 31 ديسمبر مقارنة بليلة 30 ديسمبر، بزيادات تراوحت بين 147% و229% في ثلاث منشآت فندقية. وارتفع سعر الغرفة في فندق "جميرا النسيم" من 8978 درهماً إلى 22,135 درهماً، بزيادة تقارب 147%.

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وفي "جميرا مرسى العرب" قفز السعر من 8037 درهماً إلى 26,450 درهماً، بارتفاع بلغ نحو 229%، وهو أعلى معدل زيادة ضمن الفنادق الثلاثة. كما ارتفع السعر في "مساكن جميرا مرسى العرب" من 8300 درهم إلى 25,500 درهم، بزيادة تقارب 207%. وتوضح هذه النسب أن الأسعار المعروضة للمنشآت المحددة في الرصد لا تمثل متوسط ارتفاع أسعار الفنادق في جميرا أو دبي عموماً.

باقات الاحتفال الفاخرة وتأثيرها على السوق

تصل أسعار بعض الباقات الاحتفالية المخصصة لاستقبال عام 2027 في منتجع "أتلانتس النخلة" إلى 400 ألف درهم، وفق الأسعار المنشورة لحفل رأس السنة في المنتجع. وتبلغ تكلفة باقة "Aurora VIP Sky Suite" نحو 250 ألف درهم لما يصل إلى 10 أشخاص.

أما باقة "Celestial VIP Sky Suite" فتصل إلى 400 ألف درهم للعدد نفسه، أي ما يعادل 40 ألف درهم للشخص الواحد عند اكتمال العدد في الفئة الأعلى سعراً. وتتضمن الباقات ضيافة خاصة وخدمة مساعد شخصي ومأكولات من مطاعم المنتجع ومشروبات فاخرة، إضافة إلى إطلالات على العروض الاحتفالية والحفل الغنائي الذي تحييه النجمة العالمية كاتي بيري.

تستهدف هذه الأسعار شريحة من الزوار تبحث عن الخصوصية والخدمات الشخصية والتجارب المصممة للمجموعات، إذ تتجاوز قيمة الباقة تكلفة الإقامة التقليدية لتشمل الضيافة والترفيه ومشاهدة العروض. وتعكس الفروق الكبيرة بين الغرف العادية والباقات الفائقة الفخامة طبيعة السوق الفندقية في دبي خلال هذه المناسبة.