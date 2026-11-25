كشف رصد لأسعار رحلات طيران الإمارات في ديسمبر 2026 عن تفاوت كبير في تكاليف درجة رجال الأعمال، حيث وصل أدنى سعر إلى 4255 درهماً لدلهي وأعلى سعر إلى أمستردام بـ11995 درهماً.

كشفت تحليلات حديثة لموقع سيمبل فلاينغ المتخصص في شؤون الطيران، عن تفاوت ملحوظ في أسعار تذاكر الدرجة الأولى لرحلات طيران الإمارات من دبي ، بناءً على محاكاة حجوزات لرحلة واحدة في الأول من ديسمبر 2026. تراوحت التكاليف بين 4255 درهماً كحد أدنى لرحلة إلى دلهي ، و11995 درهماً كحد أقصى لوجهة أمستردام ، باستخدام طائرات بوينغ 777 -300ER.

تفاصيل أسعار الوجهات الرئيسية للطيران

سجلت العاصمة الهندية دلهي أدنى سعر في العينة المشمولة بالرصد عند 4255 درهماً، تلتها مدينة مومباي الهندية بسعر 5155 درهماً للذهاب فقط. بينما سجلت ماليه، عاصمة جزر المالديف، أسعاراً بـ7915 درهماً، ومانيلا بـ8455 درهماً. في المقابل، ارتفعت تكلفة التذكرة إلى أمستردام لتصل إلى 11995 درهماً، مما يمثل الفارق الأكبر في القائمة.

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يبلغ الفارق بين سعر تذكرة أمستردام وتذكرة مانيلا 3540 درهماً، وهو تفاوت يبرز تعقيد حسابات التكلفة، رغم أن الرحلة إلى العاصمة الهولندية أقصر بـ40 دقيقة فقط من رحلة مانيلا. ويعكس هذا التفاوت تأثير عوامل الطلب، وتوافر المقاعد المتاحة، وفئة التذكرة المعروضة، إلى جانب مسافة الرحلة الفactualية في تحديد السعر النهائي.

أسطول طيران الإمارات ومعدل الرحلات

تُعد طائرة "بوينغ 777-300ER" الطراز الأكثر عدداً ضمن عائلة "بوينغ 777" في أسطول طيران الإمارات، بواقع 116 طائرة وفقاً للتقارير المتاحة. وتُظهر بيانات شركة "سيريوم" التي استند إليها الموقع المختص أن الناقلة قد جدولت 3684 رحلة خلال نوفمبر 2026 على هذا الطراز، لتوفر أكثر من 1.3 مليون مقعد عبر جميع فئات الدرجة.

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تصدرت ماليه قائمة الوجهات الأكثر تكراراً من دبي على طائرات "بوينغ 777-300ER"، بـ115 رحلة مجدولة خلال الشهر، والتي توفر نحو 40 ألف مقعد. وجاءت مدينة مانيلا في المرتبة الثانية بـ106 رحلات مجدولة. كما سجلت كل من أمستردام ومومباي ودلهي وحيدر آباد وجوهانسبرغ وتشيناي عدداً متساوياً من الرحلات بلغ 90 رحلة لكل وجهة.

تباين تجربة الدرجة الأولى والجودة

تختلف تجربة ركاب درجة الأعمال بشكل كبير بين طائرات طيران الإمارات اعتماداً على الطراز المحدد المستخدم في الرحلة. ففي بعض طائرات "بوينغ 777-300ER"، تأتي المقاعد بترتيب "2-3-2"، والذي يتضمن مقعداً وسطياً قد يؤثر على راحة المسافر. هذا الترتيب يختلف جوهرياً عن الطرازات المحدثة أو المختلفة في التوزيع.

في المقابل، تضم الطائرات المحدثة أو ذات التصميم المفضل مقاعد بترتيب "1-2-1"، الذي يتيح لكل مسافر الوصول المباشر إلى الممر دون عبور جيرانه. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المقاعد مجهزة بشاشات ترفيه بدقة "4K"، وتضم حواجز تمنح الركاب خصوصية أكبر مقارنة بالطرازات التقليدية.

تأثير التوافر على الأسعار المستقبلية

تعكس الأرقام والبيانات المذكورة أسعاراً ظهرت عند إجراء البحث لتاريخ السفر المحدد في الأول من ديسمبر 2026، وقد تتغير هذه الأسعار مع تبدل التوافر وشروط الحجز المتغيرة. يحذر الموقع المختص من أن هذه التكاليف ليست نهائية وقد تتأثر بعوامل العرض والطلب المتقلبة في سوق الطيران الدولي.

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يؤكد التقرير أن هذه البيانات تمثل لقطة زمنية محددة، وأن على المسافرين التحقق من الأسعار الحالية مباشرة عبر موقع الناقلة لضمان دقة المعلومات، خاصة وأن أسعار الدرجة الأولى تتأثر بشدة بمدى اقتراب موعد السفر وتوفر المقاعد في الفئات المميزة.