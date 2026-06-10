أسعار النفط تتراجع قرب 92 دولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية وانخفاض المخزونات

تراجع مؤقت في أسعار النفط رغم الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران وانخفاض حاد في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.

تشهد أسواق ال نفط العالمية تحركات حساسة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث بقيت الأسعار قرب أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع رغم الهجمات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري ال إيران ي.

فقد انخفضت مكاسب الخام بعد أن سجلت ارتفاعا مفاجئا في التعاملات المبكرة، ليظل خام برنت حول 92 دولارا للبرميل، ويسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 88.7 دولار. يأتي هذا التطور رغم بوادر هدنة غير رسمية بين الطرفين بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى وقف الهجمات، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق حول استقرار region في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه بيانات السوق انخفاضا حادا ومستمرا في المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين للأسبوع الثامن على التوالي، حيث تراجعت مخزونات الخام بمقدار 9.12 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.19 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن معهد البترول الأمريكي. ورغم هذه المؤشرات السلبية في العرض، لم تستطع البيانات دفع الأسعار إلى ارتفاع كبير بسبب العوامل الجيوسياسية التي سيطرت على المشهد





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