أسرار وضعية طاقم الضيافة الجوية قبل الإقلاع: لماذا يضعون أيديهم تحت الفخذين؟

كشف التقرير عن السبب العلمي والحيوي وراء وضعية جلوس طاقم الضيافة الجوية قبل الإقلاع والهبوط، والتي تشمل تثبيت اليدين تحت الفخذين وإجراء المراجعة الصامتة، لضمان سلامة الركاب والطاقم في حالات الطوارئ.

في مشهد مألوف ومثير للفضول لدى كثير من الركاب، يجلس أفراد طاقم الضيافة الجوية في مقاعدهم المخصصة بدقة صارمة قبل لحظة الإقلاع أو أثناء هبوط الطائرة، حيث يأخذون وضعية محددة قد تبدو غير مريحة أو غريبة للوهلة الأولى.

بروتوكولات السلامة الجوية في وضعية الاصطدام

يتمثل هذا الوضع في انحناء الجذع قليلاً للأمام، وتلاصق القدمين، مع وضع اليدين بإحكام أسفل الفخذين، وهو تصرف لا يمثل مجرد روتين يومي أو عادة شخصية، بل هو جزء حيوي من بروتوكولات السلامة الجوية المعقدة والدقيقة. إن هذه الوضعية، التي يطلق عليها خبراء الطيران مصطلح "شبه الاستعداد للاصطدام"، ليست عشوائية، بل هي نتيجة عقود من الدراسات المعمقة والتحليلات الدقيقة للحوادث الجوية، بهدف الحد من الإصابات الحرجة للطاقم في حال حدوث مفاجآت غير متوقعة خلال المرحلتين الأكثر خطورة في الرحلة، وهما الإقلاع والهبوط.

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إن تركيز الطاقم في هذه اللحظات لا يقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الذهني عبر عملية تسمى "المراجعة الصامتة"، وهي تدريب عقلي سريع ومنظم يستحضر فيه كل فرد من أعضاء الطاقم المهام المحددة له بدقة، بما في ذلك مواقع مخارج الطوارئ، وأماكن معدات الإنقاذ، والإجراءات المتبعة في الإخلاء، والأوامر التي يجب توجيهها للركاب في حالات الذعر أو الخطر، وكل ذلك دون إصدار أي صوت أو قراءة تعليمات مكتوبة، بل عبر استحضار الذاكرة العضلية والعقلية المكتسبة خلال سنوات التدريب المكثف. يعود أصل هذه الممارسة إلى عقود مضت عندما أدركت شركات الطيران والمنظمات الدولية أن ثوانٍ معدودة قد تفصل بين الحياة والموت، وأن الاستعداد الذهني والفيزيائي المسبق هو الفارق الحقيقي بين الكفاءة والارتباك في أوقات الأزمات.

وقد أدرجت منظمة الطيران المدني الدولي هذا الإجراء ضمن دليلها الشامل لسلامة الطيران، مما جعله معياراً عالمياً تتبعه العديد من شركات الطيران الكبرى حول العالم، رغم اختلاف بعض التفاصيل الطفيفة في التطبيقات العملية. بالنسبة للوضعية الجسدية المحددة لليدين تحت الفخذين، فإن لها تفسيراً فيزيائياً دقيقاً يرتبط بمبادئ الديناميكا الهوائية والقصور الذاتي.

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التفسير الفيزيائي لتثبيت الذراعين تحت الفخذين

خلال التباطؤ المفاجئ أو الاصطدام العنيف، تميل الأطراف غير المثبتة بحزم إلى الاستمرار في الحركة بفعل الزخم، مما قد يؤدي إلى ارتطام الذراعين بعنف بأسطح المقاعد أو هيكل الطائرة، مسببة كسوراً أو إصابات خطيرة تعجز المضيف على إثرها عن أداء مهام الإنقاذ. من خلال وضع اليدين تحت الفخذين، يتم تثبيت الذراعين بقوة بواسطة وزن الجسم وعضلات الفخذين، مما يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة ويحافظ على سلامة الأطراف، وبالتالي يحافظ على قدرة المضيف على الحركة السريعة وتشغيل مخارج الطوارئ المعقدة ومساعدة الركاب في الإخلاء المنظم.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران لا تتبع جميعها نفس المبدأ الواحد، فبعض الشركات الأمريكية تعتمد وضعية اليدين تحت الفخذين مع توجيه راحتيهما للأعلى، في حين تتبع شركات أوروبية أخرى وضعية وضع اليدين خلف الرأس، وهو ما أثار جدلاً تقنياً. فقد أشارت دراسات علمية دقيقة أجراها معهد الطب المدني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى أن وضع اليدين خلف الرأس قد يزيد من الأحمال الضاغطة على فقرات الرقبة في ظروف الاصطدام الشديدة، مما يفسر التباين في السياسات المعتمدة بين مختلف الجهات التنظيمية وشركات الطيران، ويبرز أهمية التقييم المستمر لبروتوكولات السلامة.

ولا تقتصر إجراءات السلامة على وضعية الجلوس فحسب، بل تشمل أيضاً التصميم الهندسي الدقيق لمقاعد الطاقم ومواقعها الاستراتيجية داخل المقصورة. وفقاً للوائح المشددة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يجب أن تكون مقاعد أفراد الطاقم قريبة جغرافياً من مخارج الطوارئ الرئيسية، وأن تتيح لهم زاوية رؤية مباشرة للمنطقة التي تقع ضمن مسؤولياتهم الإشرافية، مما يفسر وجود بعض المضيفين في مواجهة اتجاه المقصورة لمتابعة سلوك الركاب واكتشاف أي مؤشرات للخطر مبكراً.

حادث طائرتا تاور إير وأهمية التدريب المسبق

تبرز الأهمية القصوى للتدريب الذهني والبدني المسبق من خلال تحليل حادث مأساوي لطائرة تابعة لشركة Tower Air في ديسمبر 1995، عندما خرجت طائرة من نوع بوينغ 747 عن المدرج في مطار جون إف كينيدي. رغم عدم وقوع وفيات، كشف التحقيق أن ثلاثة فقط من بين اثني عشر فرداً في طاقم الضيافة أطلقوا أوامر الاستعداد للاصطدام، بينما بقي الآخرون مرتبكين أو غير مستعدين، مما سلط الضوء على أن تذكر الإجراءات تحت ضغط الذعر أمر غير كافٍ مقارنة بالاستعداد التلقائي.

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وإن كانت المراجعة الصامتة ممارسة موصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، إلا أنها لا تطبق بإلزامية صارمة موحدة في جميع الدول، لكن في الشركات التي تأخذ بها بجدية، يصبح هذا الصمت قبل الإقلاع لحظة تركيز حاسمة لحماية الأرواح، حيث يستغل الطاقم الثواني الذهبية للمراجعة النهائية لضمان استعداد تام للتعامل مع أي طارئ في اللحظات الحرجة.