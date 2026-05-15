أسرار الذاكرة العصبية لدى طيور الشنشيدة وآليات التعشيش الذكية

دراسة حديثة من جامعة كولومبيا تكشف كيف تستخدم طيور الشنشيدة أنماطاً عصبية تشبه الباركود في دماغها للعودة إلى مواقعها بدقة، مع استعراض سلوكياتها في بناء الأعشاش وتضليل المفترسات.

نجح فريق من علماء الأعصاب في جامعة كولومبيا في فك شفرة واحدة من أكثر الظواهر إثارة للدهشة في عالم الطيور، وهي قدرة طيور الشنشيدة على العودة بدقة مذهلة إلى نفس المواقع التي استخدمتها في مواسم سابقة.

هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة سيل المرموقة، كشفت أن هذا السلوك ليس مجرد استجابة غريزية بسيطة أو ذاكرة عامة للمكان، بل هو نتاج آلية عصبية معقدة للغاية تتركز في منطقة الحصين داخل دماغ الطائر. يقوم الدماغ بتسجيل كل موقع تخزين للغذاء أو موقع تعشيش ناجح من خلال نمط نشاط عصبي فريد يعمل كبصمة رقمية أو ما يشبه الباركود.

عندما يعود الطائر إلى المنطقة في الربيع التالي، يتم إعادة تنشيط هذا النمط العصبي المحدد، مما يسمح للطائر باسترجاع إحداثيات المكان بدقة متناهية حتى بعد مرور أشهر طويلة من الغياب، وهو ما يفسر قدرتها على حفظ آلاف المواقع واسترجاعها دون خطأ يذكر. تبدأ رحلة الاستقرار والتعشيش في أواخر فصل الشتاء، حيث تخوض الأزواج عملية استكشافية دقيقة للبحث عن التجاويف المناسبة. وفي هذه المرحلة، تبرز الأنثى كصانع قرار أساسي، حيث تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى في اختيار الموقع النهائي للعش.

تظهر هذه الطيور تفضيلاً جلياً لأنواع معينة من الأشجار التي تتميز بخشب لين يسهل التعامل معه، مثل أشجار الألدر والبتولا، بالإضافة إلى أشجار الحور والقيقب السكري التي تتوفر فيها تجاويف متحللة طبيعياً تسهل عملية الحفر. ومن المثير للاهتمام أن هذه الطيور لا تمتلك نفس القدرة الاختراقية التي تمتلكها نقارات الخشب، لذا فهي تعتمد على ليونة الخشب أو وجود تحلل مسبق.

كما يمثل ارتفاع التجويف عن سطح الأرض معياراً حاسماً في الاختيار، إذ تهدف الطيور إلى تأمين رؤية واسعة للأنثى لتمكينها من رصد أي خطر محتمل من الحيوانات المفترسة قبل وصولها. لا يتوقف ذكاء طيور الشنشيدة عند اختيار الموقع، بل يمتد ليشمل استراتيجيات دفاعية وتكتيكات تضليلية متطورة لحماية صغارها.

فمن أجل منع المفترسات من اكتشاف موقع العش عبر تتبع بقايا الحفر، تقوم الطيور بنقل رقائق الخشب الناتجة عن عملية الحفر إلى مسافات بعيدة تتجاوز الثلاثة أمتار، وتوزعها في نقاط متفرقة بدلاً من تركها في كومة واحدة تحت الشجرة. وفي حال اقتراب خطر ما، يتبنى الذكر دور المشتت، حيث يقوم بحركات استعراضية تشمل الهبوط بالقرب من المفترس ورفع وخفض جناحيه مع فرد ذيله لجذب الانتباه بعيداً عن موقع العش الحقيقي.

بل وتصل الحيلة إلى قيام الأزواج بحفر عدة تجاويف وهمية في وقت واحد، مما يربك أي مفترس يحاول تحديد المكان الفعلي للتعشيش. وفي سياق متصل، أشارت الدراسة إلى أن التدخل البشري الإيجابي عبر توفير صناديق التعشيش الصناعية يمكن أن يشكل بديلاً فعالاً للتجاويف الطبيعية، خاصة في الغابات التي تفتقر إلى الأشجار المعمرة. ومع ذلك، يشترط الباحثون أن تكون هذه الصناديق مصممة بدقة بحيث يتناسب مدخلها مع حجم طيور الشنشيدة لمنع الطيور الأكبر حجماً من منافستها على الموقع.

كما شدد العلماء على أهمية تنظيف هذه الصناديق سنوياً للتخلص من الطفيليات التي قد تتراكم وتؤثر على صحة الأفراخ. أما في فصل الشتاء، فتتحول استراتيجية البقاء إلى الاعتماد على مصادر غذاء خارجية، حيث تتردد هذه الطيور على المغذيات التي يوفرها البشر، مستهلكة بذور دوار الشمس والفول السوداني والشحوم الحيوانية التي تمدها بالطاقة اللازمة لمواجهة البرد القارس.

في الختام، تعيد هذه الأبحاث صياغة فهمنا للذكاء الحيواني، حيث تؤكد أن العودة السنوية لطيور الشنشيدة إلى نفس الأشجار ليست مجرد تكرار آلي، بل هي عملية استدعاء واعية لذكريات عصبية مرتبطة بنجاحات سابقة. إن تحويل التجارب الناجحة في التعشيش أو تخزين الغذاء إلى أنماط عصبية ثابتة يجعل من هذه المواقع اختيارات محسوبة ومدروسة بعناية داخل دماغ الطائر، مما يضمن له ولأجياله القادمة أفضل فرص البقاء في بيئة مليئة بالتحديات والمخاطر





