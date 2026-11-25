كشف التاريخ عن أن شعار بي إم دبليو مستوحى من ألوان ولاية بافاريا وليس مروحة طائرة، مع تفنيد الأساطير الشائعة حول هوية العلامة التجارية وأصل تصميمها.

تُعد علامة شركة BMW الدائرية ذات الألوان الزرقاء والبيضاء من أبرز الرموز البصرية في عالم السيارات، لكن القصة الحقيقة وراء ابتكارها تختلف جذريا عن الرواية المتداولة على نطاق واسع، إذ لم يستوحى المصممون الشعار ليحاكي مروحة طائرة دوارة كما يعتقد الكثيرون، على الرغم من الصلات التاريخية العميقة التي تربط الشركة بصناعة محركات الطيران في مرحلة مبكرة من تاريخها.

يرجع أصل هذا التصميم المميز إلى عام 1917، وهو العام الذي تأسست فيه الشركة تحت الاسم الرسمي Bayerische Motoren Werke، بعد أن تطورت من مؤسسة سابقة تعرف باسم Rapp Motorenwerke وكانت متخصصة في صناعة المحركات وتقع في مدينة ميونيخ الألمانية، وقد استلهم فريق التصميم الشعار الأول من هوية الشركة السابقة مع الحفاظ على الإطار الدائري الأسود.

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الألوان البافارية وليست المحركات الهوائية

أوضحت الحقائق التاريخية أن الدائرة الداخلية للشعار كانت مقسمة إلى أربعة أجزاء باللونين الأزرق والأبيض، وجاء اختيار هذا المزيج اللونی تحديدا للتعبير عن الهوية البافارية للشركة، إذ إن هذين اللونين يمثلان الألوان التقليدية لولاية بافاريا الألمانية التي تأسست فيها المؤسسة، وليس هناك أي إشارة في التصميم الأصلي إلى أي مكون من مكونات محركات الطائرات أو المراوح.

دور العلامة التجارية في نشر الأسطورة

على الرغم من أن الشعار لم يكن مستوحى من مروحة الطائرة، فإن شركة BMW ساهمت بنفسها في تعزيز وانتشار هذا التفسير الخاطئ، ففي عام 1929، نشرت الشركة إعلانا مميزا في مجلتها المتخصصة في محركات الطائرات، ظهر فيه شعار BMW فوق مروحة طائرة أثناء دورانها.

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كان الهدف الاستراتيجي من هذا الإعلان هو الترويج لمحركات الطائرات التي تنتجها الشركة، إلا أن الصورة صنعت ارتباطا بصريا قويا بين الشعار والطيران، وهو ما أدى إلى انتشار الاعتقاد بأن التصميم الأصلي للشعار يمثل مروحة طائرة.

التعديلات الحديثة والمسار المستقبلي

شهد شعار شركة BMW عدة تعديلات تصميمية منذ تسجيله لأول مرة عام 1917، شملت الخطوط والألوان والتفاصيل الخارجية، مع الاحتفاظ بالهوية الأساسية القائمة على الدائرة والأجزاء الزرقاء والبيضاء.

في عام 2020، قدمت الشركة نسخة أكثر بساطة وحداثة من الشعار، اعتمدت تصميما مسطحا مع الاستغناء عن الإطار الأسود في النسخة المخصصة للاستخدامات الرقمية والاتصالية، بينما استمر استخدام الشعار التقليدي على سيارات الإنتاج، كما ظهر مع الجيل الجديد من سيارة BMW iX3 لعام 2026 تصميم محدّث للشعار يتميز بمظهر أكثر بساطة مع الاستغناء عن الحلقة الداخلية الكرومية.

التحول التاريخي من الطيران إلى السيارات

يرتبط تاريخ شركة BMW بصناعة الطيران بشكل وثيق، حيث عملت الشركة على تطوير وإنتاج محركات الطائرات قبل أن تتحول تدريجيا إلى صناعة السيارات، وحققت المؤسسة عددا من الإنجازات في هذا المجال من بينها تسجيل رقم قياسي في الارتفاع عام 1919 باستخدام محرك BMW IV.

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بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، دفعت القيود المفروضة على صناعة محركات الطائرات في ألمانيا المؤسسة إلى تنويع أنشطتها لتتجه إلى إنتاج مكابح السكك الحديدية والمحركات الصناعية ثم الدراجات النارية.

قدمت العلامة التجارية أول دراجة نارية لها وهي R32 في عام 1923، قبل أن تكشف عن أول سيارة تحمل علامتها التجارية وهي BMW 3/15 في عام 1929، مما مثل بداية مرحلة جديدة في تاريخها كواحدة من أبرز شركات صناعة السيارات عالميا.

أكدت مجموعة BMW كلاسيك في توضيحها للأصول التاريخية للشعار أن التصميم الأصلي استند إلى شعار الشركة السابقة وألوان ولاية بافاريا، كما أقرت بأن حملاتها التسويقية ساهمت في انتشار تفسير المروحة، مما يجعل شعارها تعكس الهوية البافارية الحقيقية في حين يظل تاريخها في صناعة محركات الطائرات جزءا حقيقيا وأصيلا من مسيرتها الصناعية.