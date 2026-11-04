أستراليا والاتحاد الآسيوي: ضغوط انفصال شرق آسيا ووحدة القارة

تحليل لدعوات تفكيك اتحادات شرق آسيا وانفصالها عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت ذريعة الانحياز العربي وتأثير ذلك على وحدة القارة الآسيوية.

تتصاعد التساؤلات الحادة حول الدور الذي تقدمته أستراليا لكرة القدم الآسيوية، مما دفع بعض الأصوات الإعلامية في أستراليا إلى الدعوة لتفكيك وحدة القارة. هذا التوجه يدعو إلى التحريض على انفصال اتحادات شرق آسيا عن بقية الاتحادات، تحت ذريعة الانحياز العربي. هذا السؤال الجوهري يستحق أن تطرحه الاتحادات الآسيوية بصراحة قبل أي إجراء آخر.

تاريخ الانضمام وتأثير أستراليا القاري

دخلت أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي عام 2006 بموجب قرار تم اتخاذه في عهد الرئيس السابق محمد بن همام. كان الهدف المعلن وقتها هو تطوير كرة القدم الأسترالية من خلال المنافسة الآسيوية، وذلك بعد غيابه اتحاد أوقيانوسيا. السؤال الجوهري اليوم هو هل تحقق التوازن المطلوب؟ وهل كان انضمامها إضافة حقيقية لجميع أطراف المنظومة؟

Also read معارك.. ضالة!

هناك جدل واسع حول ما إذا كانت الاستفادة الأكبر قد ذهبت إلى الجانب الأسترالي فقط. إن ما يتردد من دعوات للانفصال وتشكيل تكتل جديد في شرق آسيا، على خلفية قرارات الاتحاد القاري، يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة. هذه التساؤلات تتعلق بمدى احترام المؤسسات وقراراتها، ومدى الإيمان بوحدة القارة وتنوعها الجغرافي والثقافي والرياضي.

موقف الاتحادات تجاه العضوية الأسترالية

نحن لسنا ضد أستراليا، ولا ضد تطور كرة القدم فيها. لكننا ضد أن تتحول العضوية الآسيوية إلى منصة للاعتراض على التوازنات والضغط لتغيير خريطة القارة بما يخدم مصالح أطراف بعينها. الجمعية العمومية المقبلة تواجه مسؤولية تاريخية لمراجعة هذا الملف بجدية.

Advertisement

يجب على الاتحادات توحيد المواقف العربية والآسيوية، والتمسك باستقلالية القرار القاري. النقاش يجب أن يدور حول جدوى استمرار هذه العضوية في ضوء مصلحة الكرة الآسيوية بأكملها. هل تملك اتحاداتنا العربية والآسيوية الشجاعة والكفاءات الإدارية للدفاع عن وحدة القارة؟ أم نترك الخلافات تفتح أبواب الانقسام؟

الآفاق المستقبلية واتحاد شرق آسيا

آسيا أكبر من أن تتحول إلى قارة تتقاسمها المصالح الضيقة. الهدف سابقاً عند دعوة أستراليا كان هو الاستفادة منها تسويقياً واستثمارياً. ولكن هذا لم يحدث كما هو مأمول. دولنا الخليجية هي من وقفت الاتحاد القاري سواء سابقاً أم حالياً.

هذه الوقفات تعكس تعقيد المشهد السياسي واللاعبين الكبار في المنطقة. يجب على الجهات المعنية النظر في هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية. الله من وراء القصد، والمصلحة العامة للكرة الآسيوية يجب أن تكون المحرك الأساسي.