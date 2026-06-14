أستراليا تتغلب على تركيا 2-0 وتقترب من التأهل في كأس العالم

فوز ثمين لأستراليا على تركيا في المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في كأس العالم، مع سيطرة تركية على الكرة لكن بدون نجاح، وهجوم أسترالي مرتدٍ حاسم.

حقق المنتخب الأسترالي خطوة هامة نحو التأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. انتصرت أستراليا على تركيا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

رغم سيطرة المنتخب التركي على الكرة طوال المباراة، إلا أن هجماتهم انكسرت أمام الدفاع الأسترالي المنظم الذي依赖 على الهجمات المرتدة. افتتح نيستوري إرانكوندا التسجيل في الدقيقة 27، ثم أضاف كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 75. بهذا الفوز، حصلت أستراليا على أول ثلاث نقاط في المسابقة، مما وضعها في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة المتصدر بفارق الأهداف، بعد فوز الأخير 4-1 على باراغواي. في المقابل، بقي المنتخب التركي بدون نقاط في المركز الثالث.

تلعب أستراليا ضد الولايات المتحدة في الجولة الثانية، بينما تواجه تركيا باراغواي. يتأهل أول منتصب ووصيف من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل eight منتخبات في المركز الثالث إلى الدور الإقصائي





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كأس العالم أستراليا تركيا مرحلة المجموعات التأهل

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