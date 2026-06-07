أستراليا تصادر 100 ألف صرصور حي في أكبر عملية ضبط لحشرات لافقارية غريبة

صادرت أستراليا أكثر من 100 ألف صرصور حي من نوع صرصور مدغشascar الهادر وصرصور دوبيا، في أكبر عملية ضبط من نوعها، من م renaissance تجاري في باثورست، ما يسلط الضوء على تشدد قوانين الحظر على استيراد وتربية الحشرات الغريبة لحماية البيئة المحلية.

في عملية غير مسبوقة، صادرت السلطات الأسترالية أكثر من 100 ألف صرصور حي، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، من مربي واحد في ولاية نيو ساوث ويلز.

هذه الكمية الضخمة من صراصير مدغشascar الهادرة وصراصير دوبيا، والتي تقدر قيمتها بـ 200 ألف دولار أسترالي، تم ضبطها لدى مربي تجاري في مدينة باثورست. صرصور مدغشascar الهادر يعتبر من أكبر أنواع الصراصير في العالم، حيث يصل طوله إلى 8 سنتيمترات، مما يجعله مطلوباً كغذاء للزواحف الأليفة الكبيرة.

ووفقاً لوزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية، فإن استيراد هذه الصراصير أو حيازتها أو تربيتها أو بيعها محظور تماماً في أستراليا بموجب قوانين صارمة للسلامة الحيوية تهدف لحماية القطاع الزراعي والبيئة المحلية من مخاطرEntryOf الغريبة. أكدت الوزارة أن هذه الحشرات لم تخضع لتقييم المخاطر البيئية وقد تنشر أمراض أو تضر بالحياة البرية، لذا يتم تطبيق عقوبات مالية كبيرة على من يهرّب أو يمتلك مواد حيوانية أو نباتية غير مرخصة.

وقد أوضح متحدث رسمي أن المربي الذي ضبطت عنده الصراصير لم توجه له أي تهم حتى الآن، مشيراً إلى أن جميع الصراصير المضبوطة سيتم إعدامها





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أستراليا صرصور مدغشascar صرصور دوبيا ضبط حشرات غريبة قوانين السلامة الحيوية

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