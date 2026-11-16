أسبوع دبي للمستقبل 2026: استشراف تحولات الإنسان والقطاعات الحيوية

تنطلق فعاليات أسبوع دبي للمستقبل في نوفمبر 2026 برعاية الشيخ حمدان بن محمد، مع نحو 70 جلسة و30 ورشة عمل لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية تحت شعار لأجل إنسان المستقبل.

تستعد دبي للانطلاق رسمي نحو آفاق مستقبلية جديدة من خلال إطلاق فعاليات " أسبوع دبي للمستقبل"، وهي المبادرة الكبرى التي تستضيفها العاصمة الاقتصادية للإمارات خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026. وتنظم هذه التظومة العالمية الضخمة مؤسسة دبي للمستقبل ، تحت الرعاية المباشرة لسمو ال شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة. يأتي الحدث هذا العام تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بهدف جمع نخبة من العقول والخبرات العالمية لاستشراف التحولات الجذرية التي ستشكل حياة الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

رؤية مؤسسية لتصميم المستقبل عملياً

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تطوير منظومتها المتكاملة لتصميم وتنفيذ المستقبل. وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل النقاشات والنظريات المستقبلية إلى تجارب عملية ومخرجات مؤثرة، وشراكات وسياسات وفرص مستقبلية، ومبادرات نوعية تركز على الإنسان وجودة حياته. وأضاف القرقاوي أن العالم بحاجة لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكات والحوارات العالمية حول مستقبل الإنسان، بمشاركة رؤية دبي والإمارات التي ترتكز على الحوار والتجربة والابتكار.

وصف وزير شؤون مجلس الوزراء أسبوع دبي للمستقبل بأنه ثمرة الجهود التي تقودها دبي لبناء منظومة عالمية تستشرف المستقبل، وتدعم الابتكار، وتنمي المواهب، وتطور السياسات، وتعزز الجاهزية للمستقبل. كما شكل الحدث محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دبي في قيادة التوجهات العالمية لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً وتأثيراً في مسيرة تطور وازدهار المجتمعات، من خلال تسريع الانتقال من التفكير في المستقبل إلى تصميمه وتنفيذه.

أجندة حافلة بالحوارات العالمية والورش

تشمل أجندة أسبوع دبي للمستقبل برنامجاً حافلاً يتضمن نحو 70 جلسة حوارية، و30 ورشة عمل، و5 جوائز، و4 دورات معرفية مكثفة، بالإضافة إلى العديد من التحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية المتاحة للجمهور. وستنعقد أكثر من 70 جلسة حوارية ونقاشية خلال الحدث في قاعة المحاضرات في متحف المستقبل، وضمن ملتقى "ستارز" والعديد من المنتديات المتخصصة والمنصات الحوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات.

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تتضمن المنصات الحوارية مشاركة قادة عالميين، وصناع قرار، وعلماء، ومبتكرين، ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم تنظيم نحو 30 ورشة عمل بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة. كما ستنظم أكاديمية دبي للمستقبل 4 دورات معرفية مكثفة في مختلف المجالات المستقبلية، لضمان نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المستقبلية عبر برامج تعليمية متخصصة.

مسارات استراتيجية لمنصات الابتكار

تركز فعاليات الأسبوع الذي سينعقد تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" على 5 مسارات رئيسية تشمل: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال. وتتميز هذه المسارات بتكاملها مع 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية، مما يضمن تغطية شاملة لأبعاد الاستشراف المستقبلي.

تعيد "منصة الحوار" تعريف تجربة المؤتمرات الكبرى، عبر تقديم صيغ جديدة للحوار والتفاعل تتجاوز الجلسات التقليدية، وتشمل النقاشات المباشرة والمحاكاة الحية والحوارات المفتوحة، وغيرها من التجارب التفاعلية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الحضور، ومنحهم مساحة أوسع للمشاركة وتبادل الرؤى وتحويلهم من مستمعين إلى شركاء فاعلين في استشراف المستقبل وصناعة أفكاره.

شخصيات عالمية وتحديات مستقبلية

تنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسات منصة "تيد" العالمية (TED)، والتي تستضيف شخصيات ملهمة في مجالات متنوعة تهم مستقبل الأفراد والمجتمعات. ويتضمن جدول المتحدثين المعماري الصيني العالمي "ما يانسونغ" في جلسة بعنوان "لماذا نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق؟"، والمخترع وعالم الحاسوب الشهير ورائد الأعمال الأمريكي داني هيليس في جلسة "مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا".

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ستضيف جلسة توم غروبر، أحد مؤسسي ومطوري المساعد الذكي "سيري"، زاوية تقنية متقدمة مع موضوع "ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي يعمل من أجلك وحدك؟"، بينما تتناول العالمية والمهندسة جيسيكا غرين في جلسة "كيف نصمم جهازاً مناعياً للمباني؟" جوانب العمارة الحيوية. كما يتحدث عبدالله الزرعوني من مؤسسة دبي للمستقبل في جلسة بعنوان "تحويل الإلهام إلى ابتكار"، لإبراز دور المؤسسات في ترجمة الرؤى إلى أفعال ملموسة.

في موازاة ذلك، تضم منصة التجارب والابتكارات في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات معرض مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" التي تُقام سنوياً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). ويضم المعرض 100 مشروع طلابي متميز تم اختيارها من بين آلاف المشاركات، بهدف معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية، مع ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وحلول المستقبل.