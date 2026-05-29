أطلقت شركة أسبروفين بنك كوربوريشن برنامجاً سيادياً واسع النطاق لتطوير ثلاثة مراكز بيانات في دبي بقدرة إجمالية تصل إلى 1280 ميغاواط، باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار. يركز المشروع على تبني نماذج هندسية مبتكرة لتخفيض تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 65%، مما يعزز تنافسية الإمارات في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمي.

أعلنت شركة أسبروفين بنك كوربوريشن عن خطة طموحة لتأسيس ثلاثة مراكز بيانات ضخمة في دبي ب استثمار ات تبلغ حوالي 12 مليار دولار، ما يعادل 44 مليار درهم إماراتي.

يندرج هذا المشروع ضمن سباق عالمي محتدم حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي في المنطقة. ستمتد مرحلة تنفيذ البرنامج على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 عاماً، وستنفذ في ثلاث مواقع استراتيجية هي حتا، جبل علي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. لدى انتهاء المراحل كافة، يُتوقع أن تبلغ القدرة التشغيلية الإجمالية للمجمعات بين 750 و1280 ميغاواط، مما يمثل أحد أكبر المشاريع من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات العالمي طفرة غير مسبوقة مدفوعة بالنمو الهائل فيhidden layer للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وبحسب تقديرات مؤسسة جيه إل إل العالمية، من المتوقع إضافة ما يقارب 100 غيغاواط من السعات الجديدة عالمياً بين عامي 2026 و2030، بقيمة استثمار إجمالية تقارب 1.2 تريليون دولار.

أما في سوق الإمارات المحلي، فالأرقام تشير إلى مسار نمو سريع؛ حيث من المتوقع أن يرتفع حجم القطاع من حوالي 2.38 مليار دولار في عام 2025 إلى 6.7 مليار دولار بحلول سنة 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقترب من 18.8%.





