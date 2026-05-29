أزمة مزلقات عالمية: نقص حاد في زيوت المحركات التخليقية يهدد قطاع النقل والصيانة

تقرير مفصل حول العجز الذي يضرب إمدادات زيوت الأساس من المجموعة الثالثة، وتأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار وصيانة المركبات عالمياً.

تتعرض الأسواق العالمية في الوقت الراهن لهزة عنيفة وغير متوقعة تجلت في ظهور عجز حاد في إمدادات سوائل تزييت المركبات، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا النقص قد وصل إلى نسبة 40%، مما جعل قطاعات الصيانة والمصانع الكبرى في حالة استنفار قصوى.

هذه الأزمة التي يمكن وصفها بأنها صامتة بدأت تفرض نفسها بقوة مع كل دورة صيانة دورية للمركبات، حيث أصبح الحصول على الزيوت التخليقية الحديثة تحدياً حقيقياً. وبينما ينصب اهتمام الرأي العام العالمي عادة على تذبذبات أسعار الوقود والبنزين، فإن هذه الأزمة تضرب ما يسمى بالذهب السائل، وهي الزيوت الضرورية لحماية المحركات من التوقف المفاجئ أو التلف الكامل. وقد ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وإغلاق الممرات الملاحية الاستراتيجية في تجفيف منابع زيوت الأساس التخليقية، مما وضع العالم أمام معضلة لوجستية وفنية معقدة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الأسواق تأثراً كونها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات، ومن المتوقع أن تمتد هذه الموجة من الارتباك لتتحول إلى أزمة عالمية شاملة تؤدي إلى قفزات سعرية قياسية وشح في المعروض بحلول شهر يونيو القادم. وتعود الجذور الأساسية لهذه المعضلة إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وهو الشريان الحيوي الذي تعتمد عليه معظم إمدادات زيوت الأساس.

هذا الإغلاق أدى إلى تضاعف الأسعار الفورية لهذه المواد الخام بشكل غير مسبوق، مما انعكس مباشرة على أسعار زيوت المحركات النهائية التي قفزت بنسبة تقارب 35%، ولا تزال في اتجاه تصاعدي وفقاً لتقارير محللي القطاع. وفي هذا السياق، أطلقت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات تحذيرات شديدة اللهجة من أزمة إمدادات وشيكة تستهدف تحديداً الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات التي تعتمد عليها معظم السيارات الحديثة لضمان كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وبدأت ورش الصيانة بالفعل في تلقي إشعارات من الموردين تؤكد أن توفر هذه المنتجات سيكون صعباً للغاية في الفترة القادمة، مما قد يدفع الكثير من المستهلكين إلى تأجيل عمليات الصيانة الضرورية، وهو أمر ينذر بمخاطر تقنية طويلة الأمد على عمر المحركات. من الناحية الفنية، تكمن جوهر المشكلة في الاعتماد الكلي على زيوت الأساس من المجموعة الثالثة التي يتم استيرادها بشكل رئيسي من منطقة الشرق الأوسط.

هذه المجموعة تمثل حوالي 60% من المواد الخام المستخدمة في صناعة زيوت المحركات، بالإضافة إلى أهميتها القصوى في قطاعات الزراعة والصناعات الثقيلة والجيش. وبسبب الهندسة الدقيقة للمحركات الحديثة، لا يمكن استبدال هذه الزيوت ببدائل تقليدية بسهولة، لأن حزم الإضافات الكيميائية مصممة لتعمل بانسجام تام مع هذه التركيبة المحددة.

وأمام هذا الوضع الحرج، تدخل معهد البترول الأمريكي عبر تفعيل تراخيص مؤقتة للمواقف الطارئة، للسماح للشركات بالبحث عن مصادر بديلة حتى لو كانت أقل جودة، شريطة تقديم وثائق فنية تثبت أن هذه البدائل لن تسبب أضراراً جسيمة للمحركات. وهذا الإجراء يؤكد أن الأزمة ليست في توفر أي زيت، بل في توفر الزيوت التي تطابق المعايير الصارمة للأداء والأمان.

على صعيد الشركات الكبرى، بدأت تظهر بوادر القلق في المذكرات الداخلية لشركات عالمية مثل تويوتا ونيسان، حيث حذرت هذه الشركات من نقص حاد في القدرات الإنتاجية للمزلقات. فقد أعلنت نيسان أنها قد تخصص فقط 55% من أحجام الإمدادات التي كانت متوفرة في العام الماضي، بينما سعت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل لإيجاد إرشادات لاستخدام بدائل ممكنة.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية من هذه الفجوة في السوق، بينما تكافح الشركات العملاقة مثل شيفرون وفالفولين للالتزام بالمعايير العالية في ظل شح المواد الخام. ورغم وجود خطط لبناء مصافي تكرير محلية في تكساس وميسيسيبي لتقليل الاعتماد على الخارج، إلا أن هذه المشاريع لن ترى النور قبل عام 2026 أو 2028.

وهذا يعني أن المستهلك سيظل تحت رحمة التقلبات السعرية والاضطرابات في الإمدادات حتى عام 2027 على أقل تقدير، مما يجعل عملية تغيير الزيت القادمة تحدياً مادياً ولوجستياً مرهقاً





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زيوت المحركات أزمة الطاقة مضيق هرمز صيانة السيارات الزيوت التخليقية

United States Latest News, United States Headlines