أزمة هرمز تتسبب في توقف واردات أمريكا من أسمدة الشرق الأوسط وانخفاضها 44%

أظهرت بيانات تجارية توقف واردات الولايات المتحدة من الأسمدة القادمة من موانئ الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز بشكل كامل في مايو، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الواردات الزراعية بنسبة 44 بالمئة وارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 20 بالمئة، في إطار أحدث التقديرات لتأثير الأزمة على المزارعين الأمريكيين.

تسببت أزمة مضيق هرمز في توقف كامل لواردات الولايات المتحدة من الأسمدة القادمة من موانئ الشرق الأوسط خلال شهر مايو، مما أدى إلى انخفاض حاد في إجمالي الواردات الزراعية بنسبة 44 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة ديسكارتس ديتاماين المتخصصة في توفير البيانات التجارية.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت يعد الشرق الأوسط مركزاً رائداً لإنتاج الأسمدة عالمياً، حيث يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب ثلث التجارة العالمية من الأسمدة. وقد توقفت حركة الملاحة في المضيق تماماً بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير، مما أدى إلى تعطيل إمدادات اليوريا من أكبر منشأة إنتاج في العالم في قطر، فضلاً عن تدفقات الكبريت والأمونيا.

وأدى النقص الحاد في الإمدادات إلى ارتفاع كبير في الأسعار العالمية بنحو 20 بالمئة بين فبراير ومايو، مما زاد الضغوط على المزارعين الأمريكيين الذين يشكلون قاعدة انتخابية مهمة للرئيس السابق دونالد ترامب، وحذّت منظمات الإغاثة العالمية من احتمال تفاقم الجوع في الدول الأكثر عرضة للخطر. وانخفضت الواردات من الموانئ المتضررة من 93550 طناً في مايو 2025 إلى الصفر في مايو من العام الحالي، كما تراجع إجمالي واردات الأسمدة من 991322 طناً إلى 552767 طناً.

وتُعد منطقة الخليج في الشرق الأocht مصدراً رئيسياً عالمياً، حيث توفر 34 بالمئة من يوريا العالم، و23 بالمئة من أمونيا العالم، وحوالي نصف صادرات الكبريت. وتُظهر الأسعار مؤشرات متباينة، حيث انخفضت أسعار الأسمدة النيتروجينية مؤخراً بسبب تراجع موسمي في الطلب، بينما لا تزال أسعار الفوسفات مرتفعة





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