أزمة تأشيرات تمنع مئات الصحفيين من دخول أمريكا قبل أيام من مونديال 2026

قبل 24 ساعة من انطلاق كأس العالم 2026، تعذر على مئات الصحفيين المعتمدين من الفيفا دخول الولايات المتحدة بسبب تعقيدات تأشiras، مع استمرار دوري Fußball وحرية الإعلام

قبل أربع وعشرين ساعة فقط من انطلاق كأس العالم 2026 ، برزت أزمة جديدة تهدد قدرة مئات الصحفيين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تعقيدات وعراقيل إجرائية في الحصول على ال تأشيرات . overtime كشفت صحيفة أس الإسبانية عن استياء واسع في الأوساط الإعلامية الرياضية الدولية من استمرار هذه المشكلة التي تحول دون وصول الصحفيين إلى موقع البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

أعرب جياني ميرلو رئيس الرابطة الدولية للصحافة الرياضية عن قلقه الشديد من استمرار هذه العراقيل، موضحاً أن الرابطة خاطبت مسؤولي الإعلام في الفيفا لكنها لم تتلق أي رد رسمي بعد. حسب الرابطة، فإن غالبية المتضررين هم صحفيون من دول أفريقية، إلى جانب عدد من الزملاء الآسيويين،其中包括 إيرانيين، بينما سجلت حالات mitigated من أوروبا. المشكلة الأساسية ليست رفضاً مباشراً للتأشيرات، بل تأخير كبير في الإجراءات وعدم تمكن المتقدمين من الحصول على مواعيد للمقابلات القنصلية رغم تقديم طلباتهم منذ شهور.

تشمل القائمة الموثقة للدول المتضررة: مصر، المغرب، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، نيجيريا، غينيا بيساو، جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أفريقية أخرى. يؤكد ميرلو أن بعض الصحفيين لا يزالون يجهلون مصير مشاركتهم في التغطية، وأن الأزمة طالت حتى أعضاء يعملون داخل الرابطة نفسها، ومن بينهم صحفية نيجيرية لن تتمكن من دخول الولايات المتحدة رغم حصولها على الاعتماد الإعلامي الرسمي من الفيفا، مما سيحرمها من متابعة الأدور النهائية للبطولة.

يشير ميرلو إلى أن الفيفا لم يتمكن بعد من إيجاد حلول عملية رغم تأثير الأزمة المباشر على التغطية الإعلامية للحدث. ويقارن بين تأخر المضيف الحالي والسهولات الكبيرة التي كانت تقدمها الدول المنظمة نسخ سابقة من كأس العالم للصحفيين والمشجعين خلال الأحداث الرياضية الكبرى. كما أعرب عن أسفه لعدم قدرة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة على التدخل الفعال في هذه القضية، محذرا من أن الإجراءات الحالية قد تؤثر على قدرة وسائل الإعلام العالمية على تغطية هذا الحدث الكروي الأهم في العالم.

في الوقت ذاته، تسربت بيانات جوازات سفر لاعبي منتخب الأرجنتين بمن فيهم ليونيل ميسي، في حادث أمني منفصل يزيد من حالة الاستنفار الأمني حول البطولة





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كأس العالم 2026 تأشيرات صحفيون الفيفا الولايات المتحدة

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