أزمة الديون الأمريكية تتفاقم: تجاوز حاجز 39 تريليون دولار ومخاوف من سكتة قلبية اقتصادية

تحليل مفصل لارتفاع الدين الوطني الأمريكي إلى مستويات قياسية وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، مع استعراض التباين بين تحذيرات الخبراء ورؤية الرئيس ترامب الاستثمارية.

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من القلق المتصاعد في الأوساط المالية والسياسية بعد أن سجل الدين الوطني قفزة تاريخية جديدة، حيث لم يعد الأمر مجرد تحذيرات عابرة من صقور السياسة المالية في واشنطن، بل تحول إلى واقع رقمي صادم.

فبعد فترة وجيزة من تجاوز الدين حاجز 38 تريليون دولار، وبمرور نحو مائتي يوم فقط، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين الإجمالي قد استقر عند مستوى 39.008 تريليون دولار. وتكشف هذه الأرقام عن نزيف مالي حاد ومستمر، إذ تم إضافة أكثر من تريليون دولار إلى دفاتر الديون في فترة زمنية وجيزة، بمعدل إنفاق واقتراض يقترب من 5 مليارات دولار يومياً، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة التراكم المالي بشكل يفوق القدرات التقليدية على السيطرة، خاصة وأن الدين كان قد تجاوز عتبة 39 تريليون دولار في منتصف مارس الماضي قبل أن يتراجع مؤقتاً ثم يعود للارتفاع بقوة أكبر.

تتجلى خطورة الموقف عند النظر إلى نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت نحو 123%، وهي نسبة تعني بوضوح أن حجم الالتزامات المالية للدولة قد تجاوز حجم اقتصادها الفعلي بأكمله. هذا الاختلال الهيكلي يرفع منسوب المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة الأمريكية على خدمة هذه الديون وسداد فوائدها في المستقبل.

وفي محاولة للحد من هذا التدهور، ظهرت تحركات نيابية مدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تطالب بضرورة خفض العجز الحكومي السنوي ليكون في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من المستويات الحالية التي تتجاوز 6%. إلا أن هذا الطموح يصطدم بواقع رياضي صعب، حيث يتطلب الوصول إلى هذا الهدف تقليص العجز بمقدار 10 تريليونات دولار على مدار العقد القادم وصولاً إلى عام 2036، وهو أمر يتطلب إجراءات تقشفية أو إصلاحات جذرية في هيكل الإنفاق الحكومي.

وفي هذا السياق، حذر الخبراء من تداعيات كارثية قد تضرب الاقتصاد الأمريكي؛ إذ وصف راي داليو، مؤسس مجموعة بريدجووتر وأسوشيتس، الوضع الحالي بأنه قد يؤدي إلى سكتة قلبية اقتصادية، حيث ستتحول مدفوعات خدمة الدين إلى ثقب أسود يلتهم الاستثمارات العامة الموجهة للتطوير والبنية التحتية. واللافت للنظر أن تكلفة الفوائد السنوية باتت تعادل الآن مجموع ما تنفقه الحكومة على قطاعي التعليم والجيش معاً، مما يعني أن الدولة باتت تدفع ثمن ديونها القديمة أكثر مما تستثمر في أمنها ومستقبل أجيالها.

ومن جهته، أشار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي مورغان تشيس، إلى أن سوق السندات سيكون هو القوة الضاغطة التي ستجبر واشنطن على تغيير سياستها، وذلك عندما يبدأ المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر الديون الأمريكية، وهو ما قد يعيد إلى الأذهان حقبة الركود العظيم ومخاوف عودة حراس السندات لفرض شروطهم القاسية على الأسواق. في مقابل هذه الرؤية التشاؤمية، يطرح الرئيس ترامب فلسفة مغايرة تماماً تعتمد على منطق المطور العقاري في تقييم الأصول.

فهو يرى أن الديون لا تشكل خطراً حقيقياً إذا ما تمت مقارنتها بالقيمة الإجمالية للأصول الطبيعية والجغرافية للولايات المتحدة، مثل المحيطات والأخدود العظيم والغابات الشاسعة. ويزعم ترامب أن القيمة الدفترية لهذه الأصول الطبيعية تقدر بمئات التريليونات من الدولارات، وبالتالي فإن بقاء الدين الوطني عند حدود 40 تريليون دولار يعتبر حالة من نقص الرفع المالي، أي أن قيمة الأصول تفوق الديون بمراحل شاسعة.

ورغم غرابة هذا المنطق بالنسبة للمحاسبين التقليديين، إلا أنه يمثل وجهة نظر بديلة ترى في قوة الدولة المادية ضمانة تفوق الضمانات الورقية. إلا أن هذا التفاؤل لا يجد صدى لدى لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، حيث تؤكد رئيستها مايا ماكغينياس أن استمرار تلاحق الأرقام القياسية للديون يفرض ضرورة قصوى للسيطرة على الأوضاع المالية فوراً.

وتحذر ماكغينياس من أن الأسواق العالمية لن تظل صامتة أمام الاقتراض غير المستدام إلى الأبد، وأن مخاطر حدوث أزمة مالية مفاجئة تتزايد مع كل تريليون إضافي يتم اقتراضه، مؤكدة أن الحل الوحيد المتبقي لتفادي الانهيار هو خفض العجز بشكل حقيقي وجريء قبل أن تفقد السندات الأمريكية مكانتها كملاذ آمن في الأسواق العالمية





