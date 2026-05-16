أزمة وقود السفن العالمية وتداعيات تعطل مضيق هرمز على التجارة الدولية

تقرير مفصل حول تأثير نقص وقود السفن وارتفاع أسعاره نتيجة توترات مضيق هرمز، وكيف يتسبب ذلك في خسائر يومية بملايين اليوروهات ويهدد برفع أسعار السلع عالمياً.

تواجِه صناعة الشحن البحري العالمي في الوقت الراهن واحدة من أخطر الأزمات اللوجستية والمالية، حيث بدأت تلوح في الأفق ملامح أزمة وقود حادة قد تتحول سريعاً إلى صدمة اقتصادية تضرب مفاصل التجارة الدولية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب والنزاعات في المنطقة المحيطة بإيران، وهو ما أدى إلى تعطل تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة والنقل البحري في العالم أجمع. وتجد شركات الشحن نفسها اليوم في مواجهة تحديات غير مسبوقة تتمثل في نقص متزايد في وقود السفن، بالتزامن مع قفزات سعرية حادة، الأمر الذي يهدد برفع كلفة نقل البضائع بشكل جنوني، ويفتح الباب على مصراعيه أمام موجات تضخمية جديدة قد تبدأ من المراكز التجارية في آسيا لتنتشر في كافة الأسواق العالمية، مما يزيد من معاناة الاقتصادات التي تحاول التعافي من أزمات سابقة.

إن فهم عمق هذه الأزمة يتطلب النظر في طبيعة الوقود المستخدم في هذه الصناعة؛ حيث يعتمد قطاع الشحن البحري بشكل كلي تقريباً على وقود السفن، وهو منتج نفطي ثقيل يتم استخراجه من بقايا عمليات تكرير النفط الخام. وبالرغم من أن هذا الوقود يُصنف كأحد أكثر الأنواع تلوثاً للبيئة مقارنة بالوقود المستخدم في قطاعي الطيران والسيارات، إلا أنه يظل المحرك الأساسي للسفن التي تتولى نقل نحو 80% من حجم التجارة العالمية عبر البحار.

ومع تعطل تدفقات النفط الثقيل القادمة من مناطق الإنتاج الرئيسية عبر مضيق هرمز، بدأت أسواق الوقود البحري تشهد اختناقات هيكلية، خاصة في القارة الآسيوية التي تعتمد بشكل عضوي على خامات الشرق الأوسط لإنتاج هذا النوع من الوقود. وقد برزت سنغافورة، التي تعد أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، كأولى المناطق التي تلقت الصدمة، حيث تقلصت المخزونات الاستراتيجية وارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة جداً، فبعد أن كان سعر الطن يحوم حول 500 دولار، قفز ليتجاوز 800 دولار، بينما وصلت الأسعار في لوس أنجلوس إلى مستويات قياسية تخطت 1050 دولاراً للطن الواحد، مما يعكس حالة الذعر والضغط الشديد في السوق.

من الناحية المالية، تشير البيانات الصادرة عن منظمة الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة إلى أن قطاع الشحن العالمي يتكبد خسائر فادحة تصل إلى نحو 340 مليون يورو يومياً نتيجة اضطرابات الطاقة عبر المضيق. وفي حين أن شركات الشحن تحاول حالياً امتصاص هذه الزيادات في التكاليف لتجنب تحميل المستهلكين أعباء إضافية، إلا أن هذا التوجه قد يكون مؤقتاً.

ويرى خبراء اقتصاد ومحللون في أسواق النفط أن الشركات ستضطر في نهاية المطاف إلى تمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى العملاء، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية. إن تأثير ارتفاع أسعار الوقود قد يبدو بسيطاً عند النظر إلى منتج واحد، ولكنه يتحول إلى عبء اقتصادي واسع النطاق عندما يمتد عبر كامل سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى رفع أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية في قطاعات صناعية وتجارية متعددة.

وفي مواجهة هذا الواقع المرير، بدأت شركات الملاحة في تبني إجراءات تقشفية صارمة للحد من استهلاك الوقود وتقليل الخسائر. ومن أبرز هذه الإجراءات استراتيجية خفض سرعة السفن، المعروفة تقنياً باسم slow steaming، بالإضافة إلى إعادة جدولة الرحلات البحرية أو حتى تعليق بعضها في حالات الضرورة القصوى. وتؤكد بيانات كلاركسونز ريسيرش أن السرعة المتوسطة لسفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة قد تراجعت بنحو 2% منذ اندلاع الأزمة في أواخر فبراير الماضي.

وبالرغم من هذه المحاولات، تظل الخيارات المتاحة محدودة للغاية بسبب التكلفة العالية للبدائل أو نقص البنية التحتية اللازمة لدعمها. ومع ذلك، هناك توجه متزايد نحو الاستثمار في السفن التي تعمل بأنواع وقود متعددة، مثل الغاز الطبيعي المسال، كحل استراتيجي طويل الأمد. ولكن في ظل حالة الضبابية التي تغلف مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، يبدو أن صناعة الشحن تتجه نحو مرحلة من عدم الاستقرار قد تعيد صياغة موازين التجارة العالمية وطرق النقل البحري.





