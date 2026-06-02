أزمة تصاريح سفر تمنع بريل إمبولو من السفر مع المنتخب السويسري إلى كأس العالم

لن يلتحق المهاجم السويسري بريل إمبولو بمعسكر فريقه في الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم بعد وضع طلب تصريح السفر الإلكتروني قيد المراجعة بسبب حكم قضائي سابق.

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن المهاجم بريل إمبولو لم يسافر مع تشكيلة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد وضع طلب تصريح السفر الإلكتروني الخاص به قيد المراجعة من قبل السلطات المختصة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب صدور حكم قضائي نهائي ضد إمبولو في سويسرا قبل تسعة أشهر،早上trailing قضية تتعلق بمشاجرة وقعت في مدينة بازل عام 2018. وكانت المحكمة قد أدينت مهاجم نادي ستاد رين الفرنسي في عام 2023 بتهمة التهديد المتعدد، وقضت بغرامة مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة تم تأييدها خلال عملية الاستئناف بعد أن رفض القضاة رواية اللاعب للأحداث.

وبحسب تقارير إعلامية سويسرية نشرت في أبريل، فقد قرر إمبولو عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية العليا، مما جعل الحكم نهائياً وملزماً. وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد السويسري لكرة القدم: للأسف، لن يتمكن إمبولو من السفر حالياً مع الفريق إلى الولايات المتحدة. كانت الموافقة على طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني الخاص به سارية حتى صباح اليوم، ولكن في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، تلقينا إشعاراً بأن الطلب قد تم وضعه قيد مراجعة إضافية.

وأضاف البيان: نحن على تواصل مباشر ومستمر مع جميع السلطات المعنية، ونحن واثقون من أن بريل سيتمكن من السفر في وقت لاحق من اليوم أو يوم غد، وسينضم إلى الفريق في معسكره هناك. وفي تصريح لوكالة رويترز، قال متحدث باسم المنتخب السويسري، الذي كان قد صعد بالفعل إلى الطائرة المتجهة إلى لوس أنجليس، إن السلطات الأمريكية سبق وأن منحت إمبولو إذن دخول إلى البلاد خلال زيارات سابقة للمنتخب السويسري، بما في ذلك المباريات against المكسيك والولايات المتحدة ذاتها.

وستخوض سويسرا منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من كندا إحدى الدول المضيفة للبطولة، والبوسنة والهرسك، وقطر. وستلتقي سويسرا في مباراتها الافتتاحية يوم 12 يونيو في تورونتو ضد المنتخب الكندي المضيف





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بريإمبولو سويسرا كأس العالم تصريح سفر قضية قانونية منتخب سويسرا

United States Latest News, United States Headlines