طالب جامعة واترلو أرمان جوبتا يطلق منصة Watched.Earth التي تتيح استعراض صور الأقمار الصناعية لمواقع محددة منذ 7 سنوات باستخدام بيانات ناسا.

أطلق أرمان جوبتا ، الطالب المتخصص في علوم الحاسوب ب جامعة واترلو الكندية، منصة إلكترونية مبتكرة تحمل اسم Watched.Earth ، والتي تتيح للمستخدمين استعراض الصور الفضائية لمواقع جغرافية محددة. تعمل المنصة على تتبع الأقمار الصناعية التي مرت فوق أي نقطة على الأرض خلال الأيام السبعة الماضية، وتوفر صوراً ملتقطة من الفضاء تغطي تغيرات المناطق منذ سنوات.

آلية عمل المنصة وتقنيات المعالجة

تعتمد Watched.Earth على نظام SGP4 لتحديد مسارات الأقمار الصناعية والأجسام الموجودة في المدار، بالاستعانة ببيانات فهرس CelesTrak الذي يتتبع أكثر من 17 ألف جسم فضائي. يتم إجراء الحسابات المتعلقة بمدارات الأقمار الصناعية مباشرة داخل متصفح المستخدم، دون الحاجة إلى تخزين بيانات موقعه الجغرافي على خوادم خارجية. تستغرق معالجة هذه البيانات وتحديث المسارات نحو نصف ثانية داخل المتصفح، مما يضمن سرعة استجابة عالية للمستخدمين حول العالم.

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يستخدم الموقع معالج الرسوميات (GPU) لعرض الأجسام الفضائية ومحاكاة حركتها بشكل ديناميكي، كما يستخرج الصور الفعلية من أقمار Sentinel-2 وLandsat التابعة لناسا. هذا النهج التقني يضمن خصوصية البيانات ويوفر تجربة تفاعلية سلسة تتيح للمستخدمين إعادة تشغيل مسارات مرور الأقمار الصناعية لتتبع التحولات البيئية والعمرانية بدقة.

تحفيز التطوير وأهداف المشروع الشخصي

قام أرمان جوبتا بتطوير المشروع كمبادرة شخصية خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، قبل أن يحظى باهتمام واسع بسبب بساطة استخدامه وإمكاناته الكبيرة. صرح جوبتا لهيئة الإذاعة الكندية CBC أن الفكرة جاءت بعد إدراكه أن الكثير من الناس لا يدركون وجود آلاف الأقمار الصناعية التي تلتقط صوراً لمناطقهم يومياً، وأن الوصول إلى هذه الصور كان يتطلب التعامل مع أدوات معقدة. كان هدفه الأساسي تبسيط هذه العملية وإتاحة الفرصة لأي شخص لاستكشاف البيانات دون خبرة تقنية متخصصة.

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على الرغم من الإمكانات التقنية الكبيرة، فإن الصور المعروضة حالياً لا تزال محدودة الدقة نسبياً مقارنة بأقمار مراقبة الأرض المتخصصة. أكد جوبتا أنه تلقى عروضاً لشراء الموقع، لكنه لا يضع تحقيق الأرباح المالية ضمن أولوياته حالياً، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب حالياً على تحسين جودة الصور ورفع مستوى دقتها لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

التأثير الواقعي واستخدامات التتبع الزمني

تتجاوز أهمية المنصة مجرد الاستمتاع بصور المنازل والمواقع الجغرافية، حيث يمكن استخدامها في متابعة التغيرات في مناطق النزاعات المسلحة ورصد آثار الدمار. تتيح المنصة للمستخدمين مقارنة صور المناطق عبر سنوات مختلفة، مما يساعد في إدراك حجم التحولات العمرانية والبيئية التي طرأت على المدن. هذا الجانب التحليلي يعطي قيمة مضافة كبيرة للمنصة كأداة للشفافية والرصد المستقل للتغيرات الأرضية.

تستخدم المنصة البيانات المفتوحة التي توفرها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالات فضاء أخرى، مما يضمن مصادر موثوقة للصور. تتيح المنصة استعراض التغيرات التي شهدتها المناطق الجغرافية على مدار السنوات العشر الماضية، مما يجعلها أداة قوية للمراقبين والمهتمين بالشؤون الجيوسياسية والبيئية. يوفر أرمان جوبتا عبر Watched.Earth وسيلة مبسطة وفعالة لاستكشاف البيانات الفضائية المفتوحة ومتابعة ما ترصده الأقمار الصناعية عن كوكب الأرض بشكل يومي ومفصل.